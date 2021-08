NEOFRAG: Momentálně v mém světě neexistuje nic jiného než Counter Strike

Jak sis užil herní pauzu? Kolik času jsi věnoval Counter-Striku?

„Řekl bych, že jsem si užil dost player break. I když jsem byl jen doma, tak jsem spíš odpočíval a nehrál CSko. Začal jsem hrát až ten poslední týden, abych se dostal do formy.“

Takže se cítíš před začátkem Sazka eLEAGUE ve formě?

„Momentálně hraji 24/7 a neexistuje v mém světě nic jiného než Counter Strike. Budu se snažit podat ten nejlepší výkon jak v Sazce, tak i v EPL. Takže doufám, že ano.“

Bylo by pro vás cokoliv jiného než čtvrtý titul velkým neúspěchem?

„Určitě, cokoli jiného než titul bude velké zklamání.“

Myslíš si, že se opět bude rozhodovat mezi vámi a Entropiq Prague? Jak hodnotíš jejich progres?

„Myslím si, že se bude rozhodovat mezi námi a jedním z dvojice Entropiq Prague a Enterprise. Nesleduju Entropiq Prague, nějak to nevnímám, abych pravdu řekl.“

Zaujal tě nějaký z přestupů mezi týmy v SEL?

„Asi Enterprise, překvapilo mě, že Levi dostal kick a nahradili ho dva mladí hráči.“

V rozhovoru pro sazkaeleague.cz jsi říkal, že ti vyhovuje hrát proti týmům, které hrají víc na náhodu. Myslíš, že ti bude vyhovovat hra vašeho soupeře v prvním kole, Brute, kteří spolu hrají chvíli a nemuseli by být tak sehraní?

„Bohužel nevím, kdo hraje v Brute. Vyhovovat mi to asi bude, neřekl bych, že by tu byl nějaký tým, kterej by mi nevyhovoval jejich playstylem. Stačí, když budu hrát svoji hru a nějak to doklepneme jako tým.“

Na jakou pozici v Sazka Fantasy se podle tebe nejvíc hodíš? Kam by tě měli fanoušci zařadit?

„Určitě entry fragger.“

Blíží se pro vás začátek ESL Pro League. Na jaký zápas se těšíš nejvíce a jaký je váš cíl?

„Nejvíce se těším na zápas proti VP, jelikož tam hraje můj oblíbený hráč YEKINDAR. Náš cíl je postoupit do play off.“

Mění vaši pozici ve skupině B odchod Renegades a příchod Forze?

„Ano, Renegades by nám vyhovovali víc jak Forze, už jen skrz map pool a playstylem.“

Pokud by se podařilo postoupit ze skupiny, proti kterému celku a hráči by sis nejraději zahrál?

„Asi je mi to jedno, proti většině týmům jsem hrál practicy. Radši bych si proti nim zahrál na lance.“

Diváci tě mohou sledovat také na streamech. Máš nějaké dlouhodobé plány se streamováním, nebo je to jen pro zábavu?

„Nemám, zapínám to většinou spíš pro zábavu a nějakej ten chill.“