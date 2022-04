Ruská agrese na Ukrajině dopadá i na Rusy v pražském týmu Entropiq. Mají přátelé v obou zemích sváru

Pražský esportový tým Entropiq ve světle současných událostí, které se dějí na území Ukrajiny, řeší prekérní situaci – v organizaci působí tým složený z ruských hráčů – ti nemůžou do rodné země a jakákoliv zmínka o válce pro ně nebo jejich rodiny může mít nedozírné následky.

Už více než měsíc se jako strašáci na ukrajinské obloze znovu a znovu objevují rakety. Důsledky jsou katastrofální, materiální, ale hlavně lidské - Kreml si osvojil brutální taktiku úderů na civilní cíle. Bezprecedentní invaze, kterou nařídil Vladimir Putin, na chvíli zastavila a trvale změnila svět.

Ruská agrese na Ukrajině se přelívá i do esportové komunity. Některé elitní turnaje zrušily účast ruských týmů, na druhé straně se zvedla velká vlna solidarity s ukrajinským lidem. Česká iniciativa Esports for Ukraine, která je tvořená napříč esport komunitou, vybrala na pomoc zemi už přes 370 tisíc korun. Významně přispívá i pražský tým Entropiq.

Jedná se o velkou organizaci, která má ve svých řadách několik týmů napříč různými herními tituly. V populární akční „střílečce“ CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) zaměstnává už téměř rok ruský tým.

„Poskytli jsme klukům ty nejlepší podmínky pro úspěch a splnili vše, co jsme jim slíbili, aby se mohli soustředit pouze na svůj výkon. Oni se nám za to odměnili a pohybují se stabilně kolem 10. místa na světovém žebříčku, což je naprosto fantastické. Jsem přesvědčený o tom, že ani jedna ze stran navázání spolupráce nelituje,“ říká CEO týmu Daniel Kloud.

"Poskytujeme mentální podporu, řešíme logistické problémy"

Zraky světa jsou upřeny na ruskou agresi na Ukrajině. Jak se ke konfliktu stavíte vy jako tým?

Naše stanovisko jsme otevřeně vyjádřili jak na sociálních sítích, tak výrazným zapojením do československé iniciativy Esports for Ukraine, v rámci níž připravujeme několik dalších aktivit. Vojenskou agresi na Ukrajině odsuzujeme a aktivně pomáháme jejím obětem.

CEO Entropiq, Daniel Kloud • Foto entropiq.gg

Jak výrazně zkomplikovalo to, co se děje na Ukrajině spolupráci s ruskými členy vašeho týmu?

Naši kluci jsou stále velice mladí a jedná se pro ně o mimořádně těžkou a složitou situaci, která se jich osobně dotýká v mnoha směrech. Poskytujeme jim proto zejména mentální podporu. Dále se potýkáme s mnoha logistickými komplikacemi. Díky tomu, že bezpochyby jsme ryze českou organizací, se naše mezinárodní CS:GO sestava nadále může účastnit všech světových turnajů. Složitějšími se staly například cestování, vyplácení odměn či získávání víz, ale všechny tyto záležitosti se nám zatím daří řešit. Uvidíme, co přinese budoucnost. Doufáme, že především mír.

Řešili jste pro své členy z Ruska, potažmo Kazachstánu, víza a dočasný pobyt v České republice? Nebo je ve hře, že by dočasně přebývali v jiných evropských zemích?

Existuje několik variant, které do budoucna připadají v úvahu. Neustále sledujeme vývoj událostí a snažíme se být připraveni na všechno. Zatím jsme hráče po skončení základní skupiny ESL Pro League 15 měli na bootcampu v České republice a brzy je opět čekají zahraniční turnaje. Poté si vyhodnotíme, jaké jsou vhodné další kroky ve smyslu jejich pobytu.

Ruští hráči Entropiq mají v Rusku rodiny, určitě by se tam chtěli vrátit. Jaká atmosféra v souvislosti s tím panuje v týmu? A probíráte s hráči aktuální situaci? Jak často jste v kontaktu?

Určitě vnímáme nervozitu a obavy z dalšího vývoje situace. Naši hráči mají rodiny a blízké přátele jak v Rusku, tak v sousedních zemích včetně Ukrajiny, a stýská se jim po nich. Ohledně jejich životů a kariér je samozřejmě napadá mnoho otázek, na které nyní neznáme odpovědi.

Jsme v každodenním kontaktu, v poslední době i osobně. Je třeba s týmem neustále citlivě pracovat a mentálně jej připravovat na jednotlivé vrcholy sezóny. Snažíme se řešit pouze to, co můžeme ovlivnit, ale je to pochopitelně velice obtížné.

