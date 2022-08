Zero se uviděl poprvé naživo se svými novými spoluhráči. Co říká na partu SINNERS?

Patrik "Zero" Žúdel se stává hráčem SINNERS • SINNERS.gg

Patrik "Zero" Žúdel • CNC

Není to dlouho, co organizace SINNERS konečně oznámila novou posilu, která vyplní díru za NEOFRAGa, jenž se upsal světové značce OG. Je jím slovenský, zkušený player Patrik "Zero" Žúdel. Na mediálním dni Sazka eLEAGUE se se svými novými soukmenovci naživo viděl úplně poprvé. Jak ně něj forsyy a spol. zapůsobili? A co říkají jeho spoluhráči na něj?

První slovenský hráč v historii CS:GO sestavy SINNERS. To je Patrik "Zero" Žúdel. Ten se stěhoval do liberecké organizace z německé organizace Team GamerLegion. Úlohu nebude mít lehkou, hříšníci předtím spoléhali na talentovaného Adama Zouhara. Po epizodě s tomkeejsem v sestavě je ale parta kompletní a cíle jsou vysoké.

Zero se potkal s "novou rodinou" vůbec poprvé nyní v zázemí Czech News Center, kde probíhal mediální den s organizací. Jak na něj za tu krátkou dobu zapůsobili jeho brand new kolegové?

Introvert v partě vtipálků

"Oni jsou takoví vtipálci docela. Je to pro mě trochu nezvyk, já jsem takový méně společenský typ. Jednodušše... stydím se. Takže musím si zvyknout, ale zatím, všichni jsou super," uvedl třiadvacetiletý slovenský hráč.

Mimo jiné ocenil snipera skvadry hříšníků forsyyho. Ocenil jaký přístup má k CSku a jak rozmanitě a zároveň sofistikovaně dokáže při hře fungovat.

CSko Patrikovi chybělo a tak se těší na nové výzvy v dresu české CS:GO jedničky. "Můžu přinést zkušenosti, na druhou stranu si myslím, že moji spoluhráči to nepotřebují zas tolik. Mám ale specifický přístup na hru, tak možná to bych jim mohl nabídnout," dodává Zero.

Trochu uzavřenější povaha slovenského střelce by ale při vytváření chemie v týmu problém mít neměl. "Patrik je introvert, bude to mít složité, ale Oskar byl dost podobný a propadl tomu," reaguje in-game leader hříšníků beastik. "Časem ho zkazíme," dodává nadsazeně.

Hodně věcí Zero může naučit nás

Sebastian „beastik“ Daňo na otázku, co mu může dát skvadra SINNERS odpověděl opačně. "Je hodně věci, co on může dát nám. Jeho angažování byla určitě jedna z top možností, abychom nešli o nějaký level níže. Má pro nás spoustu nových věcí, tím jak hrál v různých týmech s jiným playstylem," okomentoval in-game leader SINNERS.

David "forsyy" Bílý přidává další vhled. "Zera znám naživo tak třicet minut... v CSku je to nejlepší hráč, který k nám do SINNERS mohl jít. Je chytrý ve hře i mimo hru a těším se, až začneme hrát a chytneme konečně ten Major," popisuje talentovaný sniper s odkazem na blížící se RMR, které může forsyyho a jeho klan posunout na vysněné IEM v Brazílii.

O úspěchu v kvalifikaci na Rio přemýšlel i samotný Zero. Podle něj mimo jiné může pomoct efekt takzvaného honeymoonu, a kdo ví, třeba tu bude Major premiéra právě ve slunné Brazílii. My za Sazka eLEAGUE určitě držíme palce!