Dev1ce zpátky v Astralis? Rýsuje se jeden z největších návratů v historii CS:GO

Co začalo v rovině pouhých spekulací dostává realističtější podobu. Ninjas in Pyjamas se s Astralis již údajně dohodli na přestupové ceně snipera Nicolaie “dev1ce” Reedtze. Do jakých výšin šplhá hodnota dánské superstar?

Návrat krále

Dev1ce zažívá slabší období své jinak bohaté kariéry. Od prosince 2021 sedí na lavičce Ninjas in Pyjamas a nezdá se, že by se do základní sestavy měl v dohledné době vrátit. Zvrat přinesly až spekulace o jeho možném návratu do Astralis.

Oba zainteresované týmy se již dokonce měly dohodnout na ceně přestupu. Server Jaxon.gg hovoří o částce zhruba 600 000 euro, v přepočtu necelých patnáct milionů CZK. Astralis by tak za hráče zaplatil podobnou cenu, za jakou jej NiP loni v dubnu koupil.

Problémový k0nfig

Spekulace posilují i aféry okolo současného snipera Astralis, Kristian "k0nfig" Wieneckeho. Astralis údajně ztrácí s k0nfigem trpělivost, což případnou koupi bývalého hráče značně podporuje.

Zda se Dev1ce vrátí do Astralis a jaký osud čeká k0nfiga odmítli oba týmy komentovat. Pokud se informace potvrdí, mohl by se velký návrat uskutečnit po IEM Rio Majoru 2022, v období mezi RMR a Majorem totiž mají týmy zakázáno své soupisky jakkoliv měnit.