Začíná Counter-Strike v rytmu samby! Jak daleko dotančí na Majoru v Brazílii NEOFRAG?

Křest ohněm čeká Adama Zouhara už v 16:15, kdy odehraje první zápas proti celku Grayhound. Soupeř OG se kvalifikoval na IEM Rio 2022 skrze asijsko-pacifické RMR. Sestavu má kompletně z Austrálie a v žebříčku hltv figuruje na 42 místě.

NEOFRAG a jeho skvadra by si podle papírových předpokladů tak měla se svým vyzyvatelem bez problému poradit. Pokud má ambice sahající do pokročilé části turnaje, je to povinnost.

NEOFRAG se těší na fanoušky

Adama Zouhara čeká kromě premiérové účasti na Majoru také nabušená atmosféra ve dvacetitisícové aréně. Brazilští fans jsou navíc proslulí svým temperamentem. .

„Jsou známí, že dokážou vytvořit nesmyslnou podporu, těším se! A jsem rád, že můj první Major, který budu hrát, je právě v Brazílii,“ řekl český rifler OG serveru Sazka eLEAGUE.

Vedle sebe bude mít NEOFRAG už ostřílené borce, kteří jsou na velké světové scény zvyklí. AWPer degster si je zažil v řadách Team Spirit, nexa zas ve slavné organizaci G2 Esports.

Přidají FaZe další vítězný Major?

Na další zlatý úspěch na svoji pažbu si věří FaZe Clan. Tým je dlouho pohromadě a letos si drží fantastickou formu. Ovládl oba hrané Majory - PGL v Antverpách a ESL v Kolíně nad Rýnem.

K tomu letos urvali prvenství ještě na IEM v Katovicích a ovládli ESL Pro League Season 15. Byť jsou teď na špici světového žebříčku Vitality, z hlediska úspěchů na velkých akcí je největší favorit na titul FaZe.

Karrigan a spol. navíc dala LANce v Riu absolutní přednost v přípravě. Hvězdní playeři se kvůli tomu dokonce podruhé v dané sestavě sešli na bootcampu.