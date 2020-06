SOUHRN: Lidovej Gaming postupuje, Lutea v Sazka eLEAGUE zůstává | iSport.cz

NecroRaisers - Lidovej Gaming 0:2

První barážové utkání přineslo nováčka do druhého splitu Sazka eLEAGUE. NecroRaisers totiž ve formátu BO3 nestačili na Lidovej Gaming a po dvou prohrách se s ligou loučí. Lidovej Gaming, který ovládl už bez zaváhání Open ligu, se tak představí mezi osmicí elitních celků.

Hodnocení hráčů:

JohnyEbola, hráč Lidovej Gaming: „Lidová síla se naplno projevila, hráli jsme s podporou Karla Gotta na vlajkách, takže to nešlo prohrát. Lehká změna v sestavě nás posílila, když jsem postupně z jedničky přešel na pos 4 a šel na offku se starým vedoucím katedry Ambou, spoluzakladatelem LG. K tomu mladá akvizice Ravienťák, což je takovej mladej Kurt Cobain český Dota scény, instantně lidovej hráč HarryM a stálice real Arin nám dopohli k jasnýmu vítězství. GG Necros, ale tohle Nagano 98 si nemohl LIDOVEJ GAMING nechat sebrat.“

Mandor, hráč NecroRaisers: „Takhle špatně jsme nehráli fakt dlouho. Pickem nás v podstatě vůbec nezaskočili, akorát jsme si mysleli, že nám bude sedět. To se během lane fáze i ukázalo, obě hry tam byly pro nás lepší, ale co se dělo potom... První hru jsme se vůbec neposlouchali, callovali jsme dvě rozdílné věci, vybírali špatné fighty, špatná koordinace a focus. Kromě lane fáze to byla katastrofa. Ve druhé hře se nám relativně dařilo a věděli jsme, že když bude mít Weaver aghanim, bude to problém. Bohužel jsme šli roshe ve špatné době a fakt smolně nám tam vybrali Rikiho, co šel pro DD, ale nakonec ho získala PA i s námi a aeghisem. Ta nešťastná akce nám zřejmě prohrála celou hru, protože potom to šlo rapidně z kopce a nedokázali jsme najít, respektive zabít Weavera vzadu, co stále zachraňoval front lane a Embera přes svou agha. Kluci z LG ale zahráli fakt pěkně obě hry a vždy se z té lane fáze dokázali vyhrabat a tlačit na nás, takže GL, ať se jim daří, patří tam z Open ligy zaslouženě. Pro nás to znamená pravděpodobně disband. Každopádně se rozcházíme v dobrém a dohodli jsme se na tom v případě prohry už před týdnem. Možná ještě něco založíme, ale taF a Surlovec půjdou dobrovolnou svou cestou v RL a Dotě. Happy, Random a já ještě zvážíme možnosti zda budeme pokračovat, nebo ne.“

Lutea - Cynestra 2:0

Naprosto jednoznačný zápas. Lutea se rozhodla zůstat v Sazka eLEAGUE za každou cenu a nedala svému soupeři ani nejmenší šanci. Skóre jednoho ze dvou zápasů v poměru 23:2 mluví za mnohé. Lutea tak v lize zůstává i pro druhý split, Cynestra si postup nevybojovala.