Známý fanoušek vylepšil vzhled mapy Dota 2, co na něj říkáte?

Mark Mocherad je designér, jemuž se už dříve podařilo se svou prací udělat díru do světa. Jedním z jeho nejslavnějších počinů je totiž vzhled mapy z Battle Passu pro The International 2019 s názvem Overgrown Empire. Kromě toho vytváří nové vzhledy map i pro další hry, jako jsou Counter-Strike:Global Offensive, League of Legends nebo Starcraft 2.

Nyní přišel s ještě ambicióznějším pokusem, kdy vylepšil základní mapu Doty. Na jeho mapě je mnohem více detailů než dnes a i když současný design dostačuje, nad novým by jistě většina hráčů jásala. Jediná nevýhoda nového vzhledu je vyšší náročnost na výpočetní výkon počítačů, což by se dotklo jen pár procent hráčů, jelikož v dnešní době se dá Dota rozjet téměř na čemkoli.

Zda se designérův nový přepracovaný model mapy dostane až do hry nevíme, jedno je však jasné. Vzhledem k tomu, že už je mezi herními designéry známý, šance na vylepšení vzhledu mapy poměrně vysoká.