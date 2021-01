Aktuálně nejlepší core hrdinové podle Arina: Vládne Riki i Nyx Assassin

Za posledních pár týdnů přibylo do Doty 2 několik nových updatů a hra se rapidně změnila. Nová hrdinka, přidané i odebrané předměty a v neposlední řadě i buffy a nerfy u celé řady hrdinů. Jak je na tom momentální meta a co se vyplatí hrát na core pozicích nám přiblížil Arian „Arin“ Ahmadi z Team Young, který se v žebříčku aktuálně pohybuje kolem 800. pozice v Evropě.

Pozice 1: Riki, Lycan, Troll, Morphling, Wraith King, Terrorblade

„U Rikiho je momentálně hlavní co nejdříve postavit Aghanim. První jet Battle Fury a hned po nich Aghanim Scepter. S ní pak záleží na tom, jak se hra vyvíjí, jestli mají soupeři pushovací line up, nebo farmící a co tým v dané době potřebuje. Je tedy možné jít do farmit do lesa i pushovat.“

„U Terrorbladea se rovněž vyplatí postavit Aghanim Scepter, který odemkne Terror Wave. Hrdina tak díky tomu dostane na 10 sekund Metamorfózu a vytvoří kruh, kterým vystraší enemy hrdiny kolem sebe.“

„Co se týče Lycana, ten byl vždycky broken, je a bude. Stačí mít dobré micro, rushovat Necronomicony a easy 30 mmr. Na Trollovi je pak také silný Aghanim Scepter, který nově dispelluje.“

„Wraith King je dnes něco podobného jako Slardar, akorát má místo bashe každé čtyři vteřiny critical hit. Dá ránu a nemůžeš nic. Změnili také Mortal Strike, díky čemuž se teď dá mnohem snadněji hrát laning fáze. Nový Aghanim Shard je na WK hodně silný. Reducuje manacost a vyplatí se hlavně proti hrdinům s iluzemi, protože když zemře, za každou jednu iluzi se zrodí tři skeletoni. Armáda za pár goldů.“

„V neposlední řadě je hodně silný i můj oblíbený Morphling. Ten je vhodný hlavně pro pokročilejší hráče, který má už nějaké zkušenosti. Vyplatí se zmínit i nový předmět Orb of Corrosion, ale ten není vhodné pro všechny hrdiny. Výhodný je hlavně pro hrdiny jako je Slark, MK, PA i Riki.“

Pozice 2: Shadow Fiend, Grimstroke, Batrider, Puck, Void Spirit, Outworld Destroyer

„Na midu je celkově lepší hrát comfort hrdiny a není tak úplně nutné držet se aktuální mety. Snad každou hru vidím na midu jiného hrdinu. Jedním z těch netradičních je teď v poslední době třeba Grimstroke, který se na midu vyplatí hrát ale spíš na vyšším ranku, kde v rukách zkušeného hráče umí být hodně silný.“

„Dalším takovým trochu překvapivým hrdinou na midu je třeba Batrider. Kolem dvacáté minuty dokáže postavit Travel Boots a Octarin, najednou má kolem 2000 HP a snížený cooldown na lasu.“

„Co se týče tradičních midařů, hodně se teď hraje SF, které hodně benefituje z nové Arcane Blink. Vyplatí se hrát i OD s Meteor Hammerem. S Witch Blade je pak neskutečně silný Puck, ale i třeba Void Spirit.“

Pozice 3: Beastmaster, Tidehunter, Slardar, Mars, Batrider, Enigma

„Na pozici tři se hodí hlavně hrdinové s malým cooldownem, aby mohli přijít na linku, vyhodit spelly a jít zas na chvilku zpět. A takhle pořád dokola. Tím nejsilnějším je třeba Slardar, hlavně kvůli bashi, Tidehunter, který je snad k nezabití, aktuálně i Nyx Assissin či Beastmaster s Necronomiconem a svou malou otravnou armádou.“

„Mars už se mi nezdá tak silný jakým býval, ale hraje se teď snad v každé hře a vyhrávat umí. Batrider se hodí kromě midu i na trojku. A Enigma se teď hodí snad na všech pět pozic, umí být silná i dokonce jako hard support. Hlavně díky tomu jejímu žřaní creepů, díky kterému přichází enemy o expy.“