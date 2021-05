Druhý Major sezóny v Dota 2 bude pořádat agentura WePlay

Společnost WePlay oznámila na svých sociálních sítích a blogu datum a místo konání druhého Majoru sezóny. Takzvaný AniMajor, který bude ve stylu anime, se odehraje od 2. do 13. června v Kyjevě. Všichni hráči budou na místě, fanouškům bude kvůli epidemiologické situaci přístup odepřen.

Na Major se kvalifikují týmy z regionálních DPC lig. Z každého regionu postoupí jeden tým přímo do play-off, další tým do skupinové fáze a do bojů o divokou kartu se dostanou dva další týmy ze západní Evropy a Číny a po jednom z jihovýchodní Asie a východní Evropy.

Nyní je jisté, že na Majoru uvidíme tyto týmy:

Alliance

Virtus.Pro

Spirit

Aster

NoPing Esports

WePlay nejsou na poli pořádání esportových turnajů žádnými nováčky. V minulosti se proslavili sérií turnajů Tug of War a rovněž organizovali i nejsledovanější Minor. Známí jsou hlavně pro originalitu výzdoby svých studií. S velkou pravděpodobností se dočkáme něčeho podobného i na Majoru, akorát v anime stylu.