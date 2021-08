Swiftking: Vilík si mě tak trochu vypěstoval, má u mě velký respekt

Josef „SwiftKing“ Král je novou posilou týmu GO GAME DOGS. Na rozdíl od svých spoluhráčů zažije v podzimním splitu Sazka eLEAGUE svou premiéru. „Cíl je jasný, dostat se do předních příček!“ říká sebevědomě.

Ahoj, mohl by ses prosím představit čtenářům, kteří tě ještě neznají?

„Ahoj, jsem Pepa „SwiftKing“ Král a mačkám creepy za team GO GAME Dogs na pozici carry.“

Kdy jsi začal hrát Dotu a co tě k tomu vedlo?

„Dotu jsem začal hrát někde na základce, kdy jsme jako malí kidi stavěli vesničky ve Warcraftech a kámoš přišel se skvělým módem, Dotou. Je to už asi tak 10 let. Na té hře se mi strašně líbilo a stále líbí, jak je komplexní a každá hra je něčím nová.“



Jak ses dostal k GO GAME Dogs?

„S klukama hraju puby už hodně dlouho a vypadlo jim carry, takže dali šanci mně. Vilík si mě tak trošku vypěstoval.“

Co ses stihl naučit od veteránů jako Vilik nebo Sehny?

„Tak Vilík je starej nabíhač, takže to nabíhání jsem tak nějak chytil od něj, možná ale je to u pozice 1 někdy na škodu. Jinak oba u mě mají velký respekt samozřejmě, jsou to kapacity v oboru a ještě k tomu fajn kluci.“

Jaký cíl máš pro podzimní split Sazka eLEAGUE?

„Cíl je jasný, dostat se do předních příček!“

Jaký dojem na tebe udělal nový patch?

„Přijde mi, že se tvůrci z Valve spíše zaměřili na buffování supportů, což není na škodu. Mám tam ale taky pár hrdinů, kteří už konečně dostali nějaké ty imba talenty a staty šly nahoru. Takže za mě patch celkem ujde, ani jsem nečekal nějaké výraznější změny (mapa, bounty runy spoty atd.) před TI.“

Co vnímáš jako svou největší přednost?

„Asi všestrannost.“

Jak probíhají vaše tréninky?

„To se ani neptej... vždycky na ts dorazí 4 lidi a tak 30 minut hledáme pátého. Když už ten pátý dorazí, tak hledáme dalších 30 minut hru. Tudíž trénujem jen na rankedech.“

Kdo je podle tebe největším favoritem na celkové vítězství eLEAGUE?

„Podle mě jsou největším favoritem stále Hippos, neboť za ně hraje Mambos, který je úplně jinde.“