Obří slovenský úspěch! Tundra vítězí na ESL One Fall a odnáší si téměř 4 miliony korun

Nejlepší slovenský hráč Oliver „Skiter“ Lepko dokázal s týmem Tundra Esports vyhrát kvalifikaci a následně i celý turnaj ESL One Fall 2021. Pro organizaci to znamená první velký úspěch na mezinárodní scéně.

Ačkoli se Tundra Esports v DPC ligách ani na posledním ESL One turnaji moc nedařilo, nyní ukázali, že se s nimi musí počítat. Jako jediný západoevropský tým dokázali postoupit do Upper Bracketu, kde zdolali peruánský celek Beastcoast i obávané Virtus.Pro 2:0, čímž si zajistili postup do finále.

Tam narazili na šampiony posledního Majoru PSG.LGD v „oslabené“ sestavě s trenérem a jedním z nejlepších hráčů historie Xiao8 na prostřední lince. Oba týmy hrály tak vyrovnaně, že došlo až na rozhodující mapu, na níž zpočátku mírně vedli PSG.LGD. Skiter ovšem předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v turnaji a se svým Juggernautem a konečným skóre 18/2/15 dotáhl hru do úspěšného konce.

Pro Tundra Esports to je první velký titul od založení organizace a pořádný balík peněz. Hráči si přišli celkem na 175 tisíc dolarů (zhruba 3,8 milionu Kč), což je téměř polovina z celkového prize poolu.

Skiter a jeho spoluhráči se nekvalifikovali na The International 10, takže je s velkou pravděpodobností uvidíme hrát až po říjnovém šampionátu.

Sestava Tundra Esports:

Oliver „Skiter“ Lepko

Leon „Nine“ Kirlin

Neta „33“ Shapira

Jingjun „Sneyking“ Wu

Adrian „Fata“ Trinks