Startuje CZC.cz iSport LIGA. Do dnešní kvalifikace se přihlásilo přes 350 hráčů! Chceš hrát s námi?

Začínáme! Dnešním dnem startuje CZC.cz iSport LIGA, prestižný turnaj ve FIFA 21. Stejně jako minulý rok se těší oblibě i letos. Do čtvrteční kvalifikace se přihlásilo již přes 350 soutěžících! Buď jedním z nich a soutěž o cenné odměny.

Bohužel, letošní ročník soutěže se bude muset odehrát bez diváků v online prostředí, ani to však nezabrání tomu, abychom byli svědky parádní FIFA akce.

Ze čtyř kvalifikací postoupí celkem šestnáct hráčů, které odměníme FIFA pointy, aby nachystali své FUT týmy do uzavřené kvalifikace. Až do ní se zapojí profíci, kteří v minulém roce postoupili do Superfinále CZC.cz iSport Ligy.

Přihlásit se můžeš na www.isportliga.cz.

Anebo sleduj jízdu kvalifikací FIFA influencera @MichSako, který se pokusí probojovat do closed kvalifikace na streamu Twitch.tv/eleaguecz od 17:00.

KVALIFIKAČNÍ TERMÍNY:

Dnes 17:00 online kvalifikace #1

Sobota 31. 10. (17:00) online kvalifikace #2

Čtvrtek 5. 11. (17:00) online kvalifikace #3

Sobota 7. 11. (17:00) online kvalifikace #4