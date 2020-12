FIFA 21 bez FUTmas? Jaké hráče očekávat v pátečním promu Freeze?

Místo toho v pátek v 19:00 vyjde ve FUT nové promo Freeze. Tuto akci dobře znají hráči FIFA Mobile, kde již Freeze funguje několik let. Podle všeho jde o promo podobné FUTmas.

Trvat by mělo přibližně dva týdny, slouží jako build up před Vánoci. Každých 24 hodin by se ve Fifě měla objevit dvě nová SBC, což bere velká porce hráčů s nelibostí. Před lety byly součástí FUTmas až tři hráčská SBC denně, letos pouze jedno. Mimo toho do hry přichází Icon Swaps.

Zatím není 100% jisté, zda bude Freeze opravdu nástupcem FUTmas, podle začátku nového proma a tématiky je pravděpodobnost více než vysoká.

Pokud bude Freeze probíhat na FIFA 21 stejně jako na FIFA Mobile, dostanou speciální karty pouze hráči narození v prosnici, lednu či únoru. Jací borci by tak mohli mít svou Freeze kartu?

Kandidátů je nespočet, tento seznam tak spíše zahrnuje hráče, které bychom rádi ve Freeze SBC viděli.

Útok: Anthony Martial, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Raheem Sterling, Neymar Jr.

Záloha: Frenkie de Jong, Joshua Kimmich, Sergej Milinković-Savić

Obrana: Fikayo Tomori, Andrew Robertson, Mats Hummels

Brankář: Hugo Lloris, Jan Oblak