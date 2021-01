Dalas94 o důvodech své pauzy a problémech ve FIFA 21. Potřebuju si vyčistit hlavu, říká

Po více jak dvou letech na česko-slovenské kompetitivní FIFA scéně si dává pauzu. Martin „dalas94“ Vujtík před nedávnem oznámil své rozhodnutí o krátkodobém odchodu z profi akce. Co plánuje zástupce FK Teplice eSports do budoucna?

Co pro tebe bylo tím zlomovým momentem, kdy ses rozhodl pro pauzu?

„Hlavním impulsem byla baráž o udržení v 1. COOL Lize. Po vyrovnané bitvě v BO3 sérii to bylo 1:1, poslední zápas proti Ritzymu jsem prohrál ve 117. minutě. Tím pádem jsem se v první lize neudržel. Pád do druhé ligy byl pro mě velkým neúspěchem a také psychickým zlomovým bodem. Prestiž COOL Ligy je znát a ve druhé už moje jméno nebude tolik vidět, nebude hrát s těmi nejlepšími… Dám si tedy pauzu od turnajů, abych si vyčistil hlavu a pokusil se najít novou motivaci k pokračování.“

Kde vidíš hlavní příčinu svého sestupu?

„Upřímně nevím. Nevím, jestli mi nesedl soupeřův styl, čím to vůbec bylo. Bylo to hodně těsné, třetí zápas rozhodovalo již zmíněné prodloužení. Nechci ale nikterak shazovat výkony Ritzyho, byl dobře připravený a hrál kvalitní Fifu.“

Například ve víkendových ligách nemáš vůbec špatné výsledky. Sedí ti právě gameplay ve WL víc?

„To si ani nemyslím, ba možná naopak, hodně s těma víkendovkama zápasím. Asi ani tolik po té herní stránce, ale spíš psychicky. Je těžké udržet celých třicet her koncentraci. Ty víkendovky bych nebral jako srovnání, i v těch přátelácích jsem uhrál nějaké výsledky, například v EA kvalifikaci či Blacki Cupu.“

Co si tedy myslíš, že chybí k tomu úspěchu?

„Vždycky tam chybí nějaký ten kousek. Není to jen tuto Fifu, procházím si tím delší dobu. Často jsem na dosah nějakému úspěchu, jako například čtvrté místo na Grandfinále CZC.cz iSport Ligy. Vždy je to solidně rozjeté, ale nejsem schopný to dotáhnout do konce.“

Martin "dalas94" Vujtík • Foto Facebook/fifa.dalas94

Je to o hlavě?

„Určitě tam musí být nějaký, když to přeženu, „mentální blok“. Ale těžko říct, kde to vězí. Nějaká nervozita tam bude, ale pořád je to FIFA a všichni víme, jaká občas FIFA může být. Štěstěna se nemusí překlopit na mojí stranu a nedopadne to.“

Je právě i tato nátura Fify jedním z důvodů tvé pauzy?

„Také to s tím souvisí, Řekl jsem to již mnohokrát a jsem toho zastáncem a myslím si, že se mnou bude většina naší špičky souhlasit. Ta hra má své chyby a není jich málo. Když to srovnám s dalšími esporty jako CS:GO nebo PUBG, tak ve Fifě je ten faktor náhody jeden z největších.“

Může být pro FIFA profíky problémem i vyhoření? Přecijen hrajete velkou spoustu turnajů, víkendovku, při hře se musíte plně soustředit. Je v tomhle FIFA náročnější než ostatní esporty?

„Myslím si, že ten tlak funguje i v dalších esportech. Všichni si řeknou, že jen sedíme u PlayStationu a děláme, co nás baví. Ale už nevidí to, co je za tím. Možná to není tolik fyzicky náročné, ale je to pořádný nápor na psychiku. Nejde jen o hraní, ale člověk je stále na očích, očekávají se pravidelně velké výkony. Každé zaváhání je vidět.“

Jaké jsou další faktory tvého rozhodnutí?

„Zaprvé je to věk. Je mi 24, dodělávám vysokou školu. Když si vemu veškerý čas investovaný do Fify, tak návratnost a posun za dva roky, kdy se pohybuju v užší české špičce, je téměř nulová. Řekl jsem si, že se pokusím někam v tomto ročníku posunout, jinak to zabalím. Přecijen budu dodělávat školu a ten čas se dá využít smyslupněji, i co se týče nějaké finanční výnosnosti, jelikož ještě nejsem pod nějakou profi smlouvou.“

Dalas se svými spoluhráči z FK Teplice eSports • Foto FK Teplice eSports

Vidíš nějaký ideální čas, kdy by ses chtěl k turnajům vrátit?

„Uvidíme, ještě to nemám nějak promyšlené. Ale moc pro mě znamenalo, když jsem na streamu, kde jsem pauzu oznamoval, viděl tu velkou podporu lidí, kteří si přáli můj brzký návrat.“

Jaký by byl vysněný úspěch při návratu? Je to 30:0 či výhra na nějakém větším turnaji?

„Ta 30:0 je krásná věc, dokázal jsem jí hitnout už v minulé Fifě. Není to pro mě tím pádem ten hlavní cíl. Větší hodnotu by pro mě měla právě výhra na nějakém turnaji, kde může člověk i něco vyhrát, zatímco ve víkendovce dostanete za dobrý výkon možná tak tristní odměny.“ (směje se)

Jaký je pro tebe momentálně „detoxový“ plán?

„Chtěl bych se víc zaměřit na stream, chtěl bych to o něco víc rozjet, jsem stále spíš takový příležitostní streamer. Zavádím také trochu jiné hry, abych viděl, kdo tam chodí jen kvůli Fifě a kdo kvůli mně.“