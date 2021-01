TOTW #18 Predictions: Bez TOTY hvězd přijde Cuadrado či Nick Pope

Frenkie de Jong se postaral o jednu z branek do sítě Elche • Reuters

V bláznovství okolo Team of the Year nemůžeme zapomenout na TOTW. Ve středečním vydání se bohužel nedočkáme těch největších hvězd, jakými jsou Kylian Mbappé či Joshua Kimmich, kteří by si za své výkony speciální kartu rozhodně zasloužili. O slušné hráče však nepřijdeme.