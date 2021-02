Jankto vs. Hrošovský! Showmatch fotbalových reprezentantů ve FIFA 21

Česko vs. Slovensko. Samdporia vs. Genk. Jankto vs. Hrošovský. Součástí Red Bull Ultimátního Hráče budou kromě turnaje v pěti hrách také dva showmatche, jeden z nich se odehraje ve FIFA 21 a hlavními aktéry budou dvě českým fanouškům dobře známé tváře. Mač se odehraje již tuto sobotu 27.2. od 17:00 na Twitch kanále twitch.tv/eleaguecz.