TOTW #24 Predictions: Kane, Goretzka i Kadeřábek, dočkáme se jediné silné karty

Poslední Team of the Week nebyl žádná sláva a tento týden to nebude o nic lepší, ba naopak. Ve fotbalovém světě jsme byli svědky velkých výkonů, bohužel od hráčů, kteří se ve FIFA 21 nedostanou do velké většiny celků (až na Leona Goretzku). Součástí TOTW by ale mohl být jeden z Čechů, konkrétně Pavel Kadeřábek.