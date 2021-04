Jaké šampiony chystají Riot Games? Další stvůra až v roce 2022, letos nás čeká humanoid

Gwen, nejnovější šampion v League of Legends • League of Legends

Je to pochopitelné. S celým League of Legends se mění také postavy, které se v oblíbené MOBA pařbě objeví. Podle komentářů již zmíněného developera z týmu Riot Games je však do budoucna v plánu míň lidských šampionů a více humanoidů. „Pro rok 2021 plánujeme jednoho champa, který nebude člověkem,“ komentuje Riot Reav3 na sociální síti Reddit. Mělo by jít o yordla, jenž bude plnit roli supporta.

„Od roku 2022 chceme tvořit méně lidských šampionů a více humanoidů či stvůr. Nečekal bych stvůru každý rok, na jednu se ale hráči mohou těšit v příští sezóně,“ říká Reav3.

Rozdělení na kategorii „human“, „humanoid“ a „creature“ je často matoucí. „Sejuani patří do té první, Urgot může představovat humanoidy a Yuumi, Rek'Sai, Vel'Koz, Kindred či Kha'Zix jsou stvůrami,“ přibližuje Reav3.

„Chceme dělat víc postav jakými jsou Renekton, Lillia nebo Aatrox, změna ale nebude do roku 2022 viditelná,“ vysvětluje vývojář. Riot se nechystá najednou vydávat spousty stvůr, odklonění od lidských šampionů je však jasné.