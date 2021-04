Nadšení evropští šampioni Carzzy a Humanoid: Hrát v našem týmu je radost

Datum 11. dubna 2021 se navždy zapíše do historie evropského a především českého esportu. Po téměř sedmi letech poznala Evropa nové krále, z nichž hned dvojice pochází z České republiky. „Je to úžasný pocit,“ těšil se z výhry Matyáš „Carzzy“ Orság. Spolu s Markem „Humanoid“ Brázdou se stal prvním Čechem, který ovládl evropské LEC/LCS.

Do nedělního finále byl triumfu nejblíže Patrik „Patrik“ Jírů, který se v roce 2019 dostal s týmem Origen až do finále, kde bohužel nestačil na obrovsky silné G2 Esports. Minulý rok byla již zmíněná dvojice českých bojovníků na třetím místě, nyní je z toho triumf.

„Nečekal jsem výhru prvního splitu, především s Carzzym na ADC,“ vtipkoval Armut. „I když jsme prohrávali 0:2, tak jsem se smál,“ říkal s širokým úsměvem na tváři turecký toplaner, který ve svém premiérovém evropském splitu vyrazil fanouškům dech. „Kdybychom prohráli 2:3, byl bych pochopitelně smutný, ale zároveň šťastný, že můžu hrát s takovým týmem,“ svěřil se Armut.

„Po minulém roce jsem trochu ztrácel naději. Ale tenhle rok jsme se opravdu zlepšili a hraní nás obrovsky baví. Naděje se vrátila,“ těší Carzzyho. Nadšení pro tým sdílí také druhý český zástupce. „Mimo hru jsou fakt vtipný a trochu hloupí,“ smál se Humanoid.

Český midlaner je nejzkušenějším článkem MAD Lions, od roku 2018 však letos cítí poprvé jednu zásadní změnu. „Do zápasů v play off už nejdu s pocitem, že nemáme nijak velkou šanci na vítězství,“ popisoval Humanoid psychickou pohodu.

Oblíbená moderátorka Sjokz se nemohla Carzzyho nezeptat ani na vztah a hraní s jeho českým kolegou. „Hraní s ním je ta nejlepší věc, co se mi mohla stát (ve hře). Mimo hru to s ním může být občas náročné,“ popichoval Carzzy svého spoluhráče. „Myslím si, že je to momentálně nejlepší midlaner v Evropě a může bojovat s nejlepšími midaři světa,“ nešetřil Matyáš Orság slova chvály.

MAD Lions se svým finálovým triumfem zároveň kvalifikovali na MSI, druhý největší turnaj světa, kde se utkají s naprostou elitou League of Legends. „Vrátíme Evropě slávu,“ říkal s úsměvem Carzzy.