Posila Sinners Blue45ty: S Piokem se už nějakou dobu znám, Spring Cup jdeme vyhrát

Ty již máš nějaké zkušenosti s hraním v mezinárodním týmu. Jak je to rozdílné oproti čistě polskému týmu?

„Největším rozdílem je to, že se spolu musíte seznámit a najít ten flow, kdy si každý rozumí. Většina polských hráčů se navzájem zná a od začátku panuje takové přátelské prostředí. Co se týče komunikace, pro mě není rozdílné, jestli mluvím anglicky nebo polsky.“

Jak bys sám sebe popsal jakožto supporta? Děláš rád playe, nebo spíš hraješ defenzivně?

„Neexistuje nic jako hledání playů nebo safe hra, agresivní nebo defenzivní hráč. Hraješ buď dobře, nebo špatně. V každé hře musím pochopit svou roli v team compu, pochopitelně, pokud soupeř udělá chybu, pokusím se ji potrestat.“

V Polsku jsi hrál mimojiné s Wysekem. Povídali jste si o Sinners, pomohl ti v něčem?

„Nemluvíme spolu příliš často, ale jsme ve spojení. Asi mi ale pomohl, pravděpodobně se za mě zaručil.“

Ty jsi v minulosti již s jedním Čechem hrál. Ovlivnily tě tvé zkušenosti s Bobistou v tvém rozhodnutí jít do Sinners?

„Ne, rozhodl jsem se pro Sinners na základě mých vlastních zkušeností.“

Jak rozvíjíte s Piokem svou synergii?

„S Piokem jsem se potkal již před nějakou dobou, hráli jsme spolu duoQ a vyměnili si názory o tom, jak by se LoL mělo hrát. I díky tomu je to momentálně mnohem jednodušší, abychom byli na stejně vlně. Svou synergii stavíme hraním duoQ a zneužíváním master promo dodgů, dokud to bude možné.“ (směje se)

V posledních týdnech se často mluví o bot lane metě. Jsi spokojený s jejím momentálním stavem?

„Momentální support meta není špatná, ale hrozně nudná. Nijak moc se nezměnila, ale do budoucna by mohli přijít zajímaví šampioni. JIné je to u ADC, kdy to je od Kaisy k Jinx a Varusovi.“

Jaký je tvůj cíl na prvním turnaji se Sinners? Vyhrajete Spring Cup?

„Mým cílem je vyhrát a připravit se s kluky na ligu.“

Těšíš se na Spring Cupu na jeden konkrétní zápas?

„Nemyslím si. Možná na eSubu, protože jsou takovým final bossem českého League of Legends.“