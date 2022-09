Humanoid to dokázal. S týmem Fnatic se kvalifikoval na Worlds. Rozhodlo vítězství nad Misfits

Jako jediný český zástupce se letos vypraví na Worlds 2022 Marek "Humanoid" Brázda. Rozhodl o tom vítězný zápas v Lower Bracketu nad týmem Misfits. V rámci LEC Playoffs teď čeká Humanoida čeká ještě tým MAD Lions, ti už ale na Worlds svůj slot mají, tak i přes porážku se Fnatic dostanou do Play-in fáze Worlds.

Fnatic nenechali nic náhodě a klíčový duel s Misfits v rámci LEC Playoff letního splitu zvládli na výbornou. Své soupeře Humanoid a spol. rozdrtil 3:0. Je z toho tak slot na kýžený turnaj Worlds.

Co se týká samotného LEC, Fnatic půjdou v neděli na MAD Lions a pokud pojedou na vítězné vlně a zvládnou po lvech i zápas s poraženým týmem duelu Rogue - G2, můžou se podívat dokonce až do Grand Finále. Což by cestou Lower Bracketem byl neskonalý úspěch.

Humanoid je jediným Čechem na Worlds

Worlds 2022 startuje na přelomu září a října a podívá se do tří amerických měst a jednoho mexického. Svátek League of Legends se bude konat v Mexico City, Atlantě, New Yorku a San Francisku, kde v tamní aréně Chase Center proběhne Grand Finále.

Týmy jako Gen.G Esports nebo T1 už mají jistou účast ve skupinové fázi Worlds. Další dva sloty jsou pro finalisty LEC, stejně tak dvě vstupenky si rozdají finalisté LCS.

Pokud se tedy nakonec Marek Brázda neprobojuje do finále letního splitu LEC, bude muset na Worlds do Play-in, které se bude konat v Mexiku. Tak věřme, že má Humanoid rád tacos.