League of Legends: Užijte si vánoční Winter Cup se zmrzlinami Ben & Jerry's

Tuzemská špička v League of Legends a turnaj s prizepoolem 230 tisíc korun. Winter Cup se blíží a vy si můžete vánoční atmosféru s LoLkem zpestřit. Ben and Jerry´s se stal partnerem soutěže a ve spolupráci s námi přichystal pro fans soutěž.

Vyhrát můžete 5x5 packů populární zmrzliny. Stačí se zapojit do soutěže na našem instagramu. Tak hodně štěstí! A pokud to neklapne? Objednat si můžete Ben and Jerry´s sami. Vybírat je opravdu z čeho.

Na twitchi startujeme v pondělí

Soutěž trvá do 19. prosince, kdy odstartuje vyřazovací část Winter Cupu. Tu vám nabídneme na našem twitch streamu.

O účastnícich Play-off ale ještě není jasno. O víkendu je totiž na programu uzavřená kvalifikace. Do boje o postup do finálové fáze vyrazí také Masters týmy. Štěstí zkusí Brute, Cryptova, Inside Games a Sampi-Tryouts.

Titul ze Summer Cupu obhajuje tým Entropiq. Ten na seznamu týmu pro zimní edici turnaje chybí. Hráči pražské organizace vytvořili zajímavý mix Caprisun mystic dragons team.

Vítěze se dozvíme 22. prosince. V banku je pohádkových 230 tisíc korun, což opět předčilo celkový prizepool prestižní letošní akce Prague Champs.