Vyrovnaný závod v Donington Parku ovládl Šmídl z Predatoru | iSport.cz

Letošní ročník 2019 tímto závodem vstoupil do své poloviny, ale drama zatím nijak neopadá. Na britském okruhu Donington Park se v rámci Virtual GP jelo vůbec poprvé. Rychlá a krátká trať ovšem vozům Mercedes-Benz 190E EVO II sedla dokonale a od začátku bylo jasné, že 22 nesmírně vyrovnaných jezdců nabídne skvělou závodní show. Už od první zatáčky se bojovalo kolo na kolo a pořadí se neustále měnilo.



Překvapil zejména Simon Kovačič v barvách Logitechu. Lídr juniorské kategorie VGP2 dokázal držet krok s absolutní špičkou a kvalifikoval se na výtečném druhém místě. Po startu se sice propadl na celkové třetí místo, ale to si pohlídal a porazil i většinu startovního pole elitní VGP1. V rámci své třídy pak porazil své soupeře o více než půl minuty.

Nejrychlejší pětka měla velice poklidný závod. Na vedoucí dvojici Michal Šmídl a Martin Štefanko nikdo neměl. Jezdec Predatoru opět zvítězil a svému soupeři z týmu Benzina nadělil hned šest vteřin. Stáj Acer znovu slaví pódium, a to díky Vojtěchu Polesnému. Ten si ovšem musel hlídat zrcátka před dotírajícím Michalem Blažkem z Lenovo Legion.

V šampionátu tak Šmídl má náskok už 18 bodů na druhého Štefanka. Polesný pak už ztrácí 26 bodů a potřeboval by nějaký výraznější úspěch. Smolařem závodu se stal pilot Smarty Andrej Chlebec. Slovenský jezdec se dostal do několika incidentů, i tak se ovšem neustále dokázal vracet na bodované pozice. K jeho smůle však jednu nehodu způsobil i on a obdržel penalizaci.

Simon Kovačič z Logitechu ovládl juniorskou kategorii. O necelých 39 vteřin porazil vůz Thrustmaster řízený Davidem Přádou a třetí dojel Jaroslav Procházka za RE-PLAY Studio. I zde promluvily do výsledků pozávodní penalizace a souboj o celkové druhé místa se tak ještě přiostřil. Mezi druhým a sedmým místem jezdce dělí pouze 16 bodů.

V pořadí v šampionátu týmů i nadále vede Acer. Jezdci této stáje získaly menší pocit jistoty díky 121 bodům, zatímco Benzina a Logitech i nadále sdílí druhé místo se 103 body. Do boje o druhou příčku se zapojuje rovněž i Predator.



Šampionát Mercedes-Benz Virtual GP 2019 uzavře svou druhou fázi s vozy DTM již v sobotu 29. června, a to velkým studiovým závodem v pražském RE-PLAY studiu. Na místo mohou dorazit i fanoušci a sledovat celý závod společně s jezdci na projekci. Půjde o celodenní program, který nabídne hned čtveřici závodů na japonském okruhu Okayama. Samozřejmě chybět nebude živý přenos prostřednictvím stránek Virtual GP a herního pořadu RE-PLAY.