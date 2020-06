Na co můžeme těšit na nové konzoli PlayStation 5? Nový Resident Evil i Gran Turismo | iSport.cz

Seznam her není vůbec krátký. Hned první odhalenou hrou byla nová hra o Spidermanovi. Sony nezpomalilo. Hned další bylo představeno nové Gran Turismo 7.

Střední část streamu patřila méně známým titulům: Ratchet Clank, Project Athia, Stray, Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Destruction Allstars, Kena: Bridge of Spirits, Goodbye Volcano High, Oddworld - Soulstorm, Ghostwire - Tokyo, Jett The Far Shore, Godfall, Solar Ash, Little Devil Inside, Bugsnax 2020, Demon's Soul, Deathloop.

Jedním z největších odhalení byl nový Resident Evil: Village. Fanoušky Hitmana potěší třetí pokračování úspěšné série. Pro sportovce si Sony připravilo pokračování basketbalové hry 2K21.

Vrcholem večera bylo představení vzhledu nové konzole: