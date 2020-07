VIDEO: FIFA 21 vypadá nabušeně. Lepší než dřív! Podívejte se na záběry ze hry | iSport.cz

Kylian Mbappé je hlavní hvězdou nové FIFA 21. K němu se k traileru přidalo další trio mladých nadějí: Trent Alexandr-Arnold, Erling Braut Håland a João Félix. Do 9. října daleko, i tak si můžeme vychutnat prvních pár záběrů z FIFA 21.

První změnou by měl být útočný systém, který je podle slov EA Sports nejlepší v historii. EA představuje nový Agile Dribbling systém, který by měl odměnit hráče, kteří to s míčem prostě umí a mají rychlé nohy.

Z traileru se dá očekávat, že přihrávky do běhu a nabíhání hráčů dostane pár změn. Jde o tzv. Creative Runs, které ovlivní pohyb vašeho mužstva bez balónu.

Dále by se nám mělo dostat změn u legendární a ultimátní obtížnosti. Soupeři by si měli umět lépe poradit s balónem, zkoušet všelijaké triky a být takticky vyspělejší.

V kariérním módu dojde k rapidnímu zlepšení simulací. Chcete kopnout penaltu nebo zajímavý přímák? Ve FIFA 21 to nebude problém a vy tak budete moci více ovlivnit výsledek zápasu.

FIFA 21 vyjde 9. října, mladé hvězdy září • Foto EA Sports

Pokud by vám snad scházelo levé křídlo a měli jednoho levého beka navíc, můžete z něj pomocí tréninku udělat útočnou mašinu. Přijde celkově více tréninkových možností. Věci, na které jsme zvyklí z Football Manager, přišly do FIFA 21.

Nově budete moci hrát FUT s kamarády. O ceny budete bojovat v Division Rivals a Squad Battles, ve kterých plníte Co-Op Objectives.

Do Volty přišlo několik nových hřišť, od střešních až po plácek na ulici, možností je mnoho. A pokud pro vás není solo Volta to pravé, můžete spolu s dalšími třemi kamarády hrát Volta Squads.

První z nových legend byla potvrzena a není jí nikdo jiný, než legendární útočník Manchesteru United, Eric Cantona.

