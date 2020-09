Co by znamenal Messiho odchod pro nadcházející konkurenční fotbalové tituly FIFA a PES?

Rozhodnutí Lionela Messiho změnit klub vyústilo po další ostudě v Lize mistrů, kdy Barcelona dostala napráskáno od Bayernu Mnichov 2:8. To pochopitelně vyvolalo spekulace o tom, kam hvězdný fotbalista zamíří. Mluví se o Manchesteru City, PSG nebo Interu Milán.

Messiho odchod z Barcelony bude mít obrovský dopad nejen na fotbalové, ale také herní prostředí, protože ovlivněny budou FIFA 21, PES 2021 a jejich další ročníky.

FIFA měla Messiho na obálce čtyři roky po sobě v rámci titulů FIFA 13 až FIFA 16. To bylo asi jeho nejlepší období v kariéře, protože vyhrál dva Zlaté míče, tituly ve španělské lize, trofej v Lize mistrů. A střílel góly. Hafo gólů!

Pak ale musel Messi z obálky FIFA pryč. V červenci 2016 totiž Barcelona oznámila exkluzivní spolupráci s Konami, vydavatelem konkurenčního PES. Katalánský klub se stal prémiovým partnerem a je jím doposud. Messi a jeho spoluhráči se stali tvářemi všech následující PES coverů. V červnu 2019 Barcelona oznámila další čtyřletou smlouvou s Konami.

Na FIFA cover byl mezitím umístěn Marco Reus (FIFA 17), Cristiano Ronaldo (FIFA 18 a FIFA 19), poslední ročník zkrášlili Virgil van Dijk a Eden Hazard. Útočník PSG Kylian Mbappé byl potvrzen na obálce FIFA 21.

Pokud tedy Messi letos skutečně opustí Barcelonu, Konami má obrovský problém. Jeho nejnovější titul PES 2021 sice není úplně nová hra, ale pouze update soupisek, protože se soustředí na next-gen PES 2022, ale bez Messiho ztratí marketing Konami na síle. V plánu totiž bylo, že Messi bude hlavní hvězdou právě zcela revolučního PES 2022 příští rok...

A co je horší, pokud by Messi odešel do Manchesteru City nebo PSG, tyto kluby jsou naopak prémiovými partnery EA Sports. To by znamenalo, že by se argentinská hvězda mohla stát tváří FIFA.

Podle gamestat.com má FIFA k 23. srpnu 2020 v současné době celkem 34,6 milionů hráčů pouze na PlayStation 4, přičemž PES 2020 eviduje na stejné platformě pouhých 4,7 milionů hráčů. To jednoznačně potvrzuje, že FIFA je v současnosti nejoblíbenějším fotbalovým titulem a Messiho přestup by ještě mohl tuto propast zvětšit.