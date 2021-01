League of Legends nejvýdělečnější free-to-play PC hrou s příjmem 37 miliard korun

League of Legends • Riot Games

Žebříčky free-to-play her pohltily mobilní tituly, jediným počítačovým legionářem zůstává League of Legends. MOBA studia Riot Games se i po jedenácti letech drží na vrcholu, od roku 2018 nabírá mašina tažená Sionem opět rychlost. Ani druhý kůň Riotu v počítačovém dostihu neztrácí, Valorant je mezi free-to play pařbami devátý.

League of Legends spatřilo světlo světa v roce 2009, za poslední více než dekádu pohltilo desítky milionů hráčů. Například v Koreji se stal z LoL naprostý fenomén, ti nejlepší „lolkaři“ patří mezi národní hrdiny.

Obří popularita LoL proměnila tento MOBA titul ve zlatý důl. Riot Games a jejich mateřská společnost Tencent si na nedostatek Franklinů stěžovat nemůže, hra se každoročně pyšní příjmem přes 30 miliard korun, rekordní byl rok 2017, když se křivka vyšplhala na hranici 45 miliard korun.

Top 10 nejvýdělečnějších free-to-play titulů za rok 2020 • Foto SuperData

Další ročník přinesl obří propad do nížin, rok 2020 však opět útočil na osmitisícovky. Podle statistik SuperData byl výnos nejhranější počítačové hry v roce 2020 přes 37 miliard korun, druhý nejúspěšnější rok v historii pařby, která se pomalu blíží svým teen rokům.

Honor of Kings, nejvýdělečnější free-to-play titul světa a mobilní náhražka nejznámějších MOBA her, přeskočil League of Legends v příjmu o 15 miliard. Mobilní král od Tencent, již zmíněné mateřské společnosti Riot Games, je určený čistě pro čínský trh. Stane se Wild Rift, mobilní verze LoL, novým HoK?

Jedno je jasné. League of Legends se svého vybojovaného místa na výsluní jen tak nevzdá, spíš naopak, všechny kandidáty na trůn po jednom odpaluje.