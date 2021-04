Sazka rozšiřuje aktivity v esportu, novým portálem přibližuje tuzemskou scénu

Jak se ve druhém splitu daří Neofragovi? Kolik bodů za něj získám v Sazka Fantasy? A jak se vlastně dostal na vrchol? Všechny otázky kolem hráčů a týmů v Sazka eLEAGUE vám zodpoví sazkaesport.cz.

Cílem projektu je přiblížit nový sport širší veřejnosti a mapovat aktuální dění včetně výsledkového servisu a detailních statistik. „Díky generálnímu partnerství Sazka eLEAGUE jsme využili herní data pro vytvoření kvalitního výsledkového servisu, statistik nebo inspirativních profilů týmů a jednotlivých hráčů mapující jejich herní historii a úspěchy,“ popisuje situaci a plány Viktor Pecha, produktový manažer pro esport v Sazce.

Prozatím je web soustředěný především na CS:GO, to se však v budoucnu změní. „Velmi brzy máme v plánu rozšířit nabídku her také o jiné tituly než CS:GO a zároveň začít mapovat české a slovenské týmy mimo naší ligu,“ přibližuje Pecha plány do budoucna.

„Jde o esportové internetové centrum s ambicemi pomoci veřejnosti lépe poznat a pochopit esport jako nový sport, pro které chystáme jednotlivé sekce. Chceme prezentovat esport hráče a týmy inspirativní formou,“ říká Vojtěch „Wango“ Pres, esport expert Sazky. „Zároveň připravujeme témata věnovaná například životosprávě, tréninku, relaxaci, právní rady pro týmy nebo rady pro rodiče esport hráčů,“ doplňuje Wango.

„Jako další milník máme usnadnit vstup do esportu a jeho poznání širší veřejnosti, zároveň se snažit pomáhat na všech úrovních elektronického sportu. Spousta lidí si ještě dnes pod pojmem hráč představí obézního kluka, který o půlnoci hraje, pije colu a jí pizzu. Tahle představa je ale mylná,“ dodává Jan Horyna, ředitel divize Sazka iGaming.

Sazkaesport.cz může fungovat také jako výborný pomocník při skládaní sestav na Sazka Fantasy. Složte svou vlastní pětici! První kolo startuje 18. 4. ve 13:00, čas se krátí, tak neváhej a staň se manažerem vlastního týmu!