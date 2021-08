Smrtící ponorky ve World of Warships přinášejí novou hloubku do námořních válek

Ponořte se do hlubinných bojů v této výbušné aktualizaci, postavte holandský křižník v nové loděnici nebo utečte do světa anime s crossoverem „Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These“.

World of Warships ve svém nejnovějším rozšíření přicházejí s opravdu skvělými lahádkami nejen pro pravidelné hráče, ale i pro ty, kteří chtějí zažít něco extra. Nadcházející aktualizace 0.10.7 je nabitá celou řadou novinek a to včetně přidání ponorek do hodnocených bitev, loděnice De Zeven Dockyard, dlouho očekávaný návrat USS Missouri a jedinečná spolupráce s Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These, což je japonská anime série založená na populárních sci -fi románech.

Ponorky v hodnocených a kooperativních bitvách

Ponorky ve 20. století zcela změnily tvář skutečných námořních válek a nyní jsou připraveny udělat totéž znovu ve World of Warships. Hráči mohou zažít zcela nový svět pod hladinou tím, že převezmou kontrolu nad smrtícími ponorkami, které lze nyní poprvé hrát mimo testování. Tato delikátní, ale nenápadná plavidla přinášejí do hry zcela nový taktický prvek, protože hráči zvažují klady a zápory čtyř různých potápěčských úrovní a zkouší akustická naváděcí torpéda, podpořená mechanikou sonarového pingu.

Některé bitevní lodě byly vybaveny protiponorkovými obrannými letouny, které tato plavidla dokážou dostat z vody, zatímco mnoho torpédoborců a některé lehké křižníky mohou k jejich řešení vyslat hloubkové nálože. Hráči si mohou tuto novou třídu vyzkoušet v uvolněnějších kooperačních bitvách a poté je otestovat ve speciální nadcházející sezóně hodnocených bitev.

Holandské křižníky: doky v Rotterdamu

V docích v Rotterdamu můžete postavit loď De Zeven Provinciën. Loď je vyzbrojena osmi dvouúčelovými děly ráže 152 mm, která jsou umístěna ve čtyřech věžích. De Zeven Provinciën má přístup ke spotřebním doplňkům „Opravářská četa“ a „Posílení strojů“ a nese výzbroj „Nálet“. Děla lodi mají střední dostřel a vysokou rychlost palby.

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These

Tato aktualizace startuje naši první spolupráci s japonskými anime sériemi založenými na stejnojmenných sci -fi románech Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These©, které mají hluboký příběh a ohromující rozsah. V doprovodu nově zaznamenaného vlastního hlasu pro nové velitele budou hráči moci převzít kontrolu nad svou flotilou s veliteli, Reinhardem von Lohengrammem z Galaktické říše nebo Yang Wen-li z Aliance svobodných planet a dalšími. Nové kamufláže také umožní hráčům vybrat si svoji stranu tím, že svou loď pokryjí barvami těchto dvou frakcí.

Návrat Missouri

USS Missouri se brzy vrátí do vln, nyní sedí na stejné ekonomické úrovni jako ostatní prémiové lodě IX. úrovně. S touto aktualizací bude ikonické plavidlo, které ukončilo druhou světovou válku, k zakoupení výměnou za Doublony.