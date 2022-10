PUBG: Po polovině finále I vedou hráči ze SKADE, ex-EP jsou v závěsu. Sleduj stream i dnes

V neděli od 17:00 pokračuje finále STAGE I PUBG Sazka eLEAGUE a my budeme definitivně vědět o prvních osmi postupujících do Grand Finále o 300 tisíc korun. Zatím je vpředu sestava SKADE, která hraje naší soutěž pod pseudonymem Knedlíčci.

Double, Nowikk a jejich skvadra se po pěti odehraných map z deseti vedou finálovou bitvu s 61 body na kontě. Jen o sedm bodů pozadu jsou vítězové předchozího splitu PUBG Sazka eLEAGUE. Bývalí hráči ENTERPRISE, nyní pod značkou SHEESH, se mohou spolehnout na palebnou sílu tria jANYY, freekill a dedrix.

Velký skok oproti kvalifikace předvedl tým Fadee PUBG, který skončil v kvalifikaci až jedenáctý, což by mu v finále STAGE I k postupu do Grand "F" nestačilo. Teď je ale třetí za dvojicí výše zmíněných favoritů.

Cryptova číhá v závětří, do srodka se zvedli

Čtvrtá je Cryptova, která má určitě pódiové ambice. Nutno ale podotknout, že aktuální finálové klání nerozhoduje o bodech v Grand Finále. Postoupí polovina startovního pole, kterou doplní další osmička z druhého finále a pojede se "od nuly".

Po rozpačité kvalifikaci se jeden z favoritů soutěže, tým do srodka (skončil na 16. místě, posledním postupové), dokázal zvednout a je sedmý. Před sebou má ještě na postupových pozicích Tři a půl chlapa a Necroraisers. Do Grand Finále by v současné konstelaci postoupili ještě osmí Bella Ciao, ale Cucurru je jen o bod pozadu. Určitě nás tak čeká velké drama

Vyvrcholení finále STAGE I sledujte tady