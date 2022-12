GymBeam součástí Fifa eCUP. Nejen fotbalisté, ale i esportovci se neobejdou bez doplňků stravy

“Aby mohl gamer podávat co nejlepší výsledky, potřebuje maximální soustředěnost, rychlé reflexy a hlavně dostatek energie, třeba i na celonoční hraní,” všímá si GymBeam. V jeho nabídce tak najdete produkty obsahující stimulant kofein. Pro správnou herní flow jsou potřeba i důležité minerální látky a aminokyseliny.

Do strategie předních esportových organizací patří i důraz na zdravý životní styl jejich svěřenců. Ti se mimo tréninků na konzolích nebo počítačích uchylují i do posiloven. Tím posilují nejen fyzickou, ale i psychickou kondici.

"Problém s vyhořením tu je. My jsme první generace profesionálních hráčů a neměli jsme zkušenosti takové, jako máme teď. Začali jsme hrát ty hry jako malí kluci, protože nás to bavilo. Neřešili jsme, co jíme, kolik hodin spíme a postupem času to došlo," řekl v rozhovoru Michal “leckr” Kadlíček z Entropiq. Ve studiu Deníku Sport hovořil právě i o nutnosti zdravého životního stylu.

Vítěz turnaje získá specializované Game On Packy

V sobotu 3. 12. se utká česká esportová špička v herním titulu FIFA o prizepool 60 tisíc korun. eCUP se bude konat na offline eventu v pražských Stodůlkách. V ulici Siemensova, kde se nachází showroom automobilky Hyundai. Zafandit si i vyzkoušet populární hru od EA Sports na vlastní kůži. A GymBeam v návaznosti na to pro vás přichystal zajímavé produkty. Samotný šampion pak vedle tučného prize money získá tři Game On Packy.