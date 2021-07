Fotbalová liga se vrací! Vytvoř si vlastní sestavu a hraj o 150 tisíc!

Už příští sobotu startuje nová sezona české nejvyšší fotbalové soutěže a s ní i oblíbená Sazka Fantasy! Nováček první ligy Hradec Králové přivítá Bohemians, Slavia jede do Zlína a Sparta vyzve Olomouc. Koho zvolíš do ideální jedenáctky? Turnaj k podzimní části české ligy je již otevřen a navíc hrajeme o výhry za více než 150 tisíc! A co dalšího nás čeká?