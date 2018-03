Kopic o Plzni: Nejsme rychlokvašky. Vrba dává volnost, Šádek je cukr a bič

PŘÍMO Z ČÍNY | Velká očekávání po přestupu za 20 milionů korun z počátku svého angažmá nenaplňoval. Záložník Jan Kopic se ve Viktorii Plzni dlouho trápil a konečně procitnul až na podzim. Dokazuje to bilance pět branek a sedm asistencí. Co stojí za jeho vzestupem? V rozhovoru pro deník Sport mluví o soudržnosti plzeňské kabiny, roli trenéra Pavla Vrby, pomoci generálního ředitele Adolfa Šádka i o tom, jestli bude Plzeň schopná dál konkurovat Spartě i Slavii.

Plzeň zakončila podzimní část se čtrnáctibodovým náskokem, ten se nyní sice ztenčil, přesto málokdo pochybuje o tom, že mistrovský titul neurve pro sebe. „Vsadili jsme na starou partu, jak se říká, a vyplatilo se,“ hledá Kopic hlavní důvod, proč Viktoria dominuje české lize s tzv. klackem v ruce. „V Plzni jsem tři roky a celou dobu čtu, že nebudeme na Spartu a Slavii stačit. Zaplaťpánbůh se to ještě nevyplnilo a momentálně jsme krok před nimi. Snad to ještě nějaký čas bude trvat,“ doufá sedmadvacetiletý křídelní záložník.

Troufnete si odhadnout, jak dlouho?

„Samozřejmě počítám s tím, že se jednou novináři trefí. A ta sezona nebude tak dobrá. Nejde se neustále držet takhle nahoře. Ale Plzeň sama o sobě už je na špici českého fotbalu dlouho a za těch deset let je nejúspěšnější. To určitě není náhoda. Není žádnou rychlokvaškou, že by to byly dva tři roky, a pak zase nic. Samozřejmě, že základní pilíře sestavy stárnou, to se nedá zastavit. Někdy musí přijít jejich konec. A pak bude záležet na nás na ostatních, i když taky nejsem nejmladší a doufám, že ještě nějaký ten pátek tam vydržím, abychom Plzni pomohli a udrželi ji na této úrovni.“

Držíte pořád v ruce klacek, nebo jste našli na ty pražské tanky bazuku? Je jí parta v kabině, o které mluvíte?

„Samozřejmě. Parta, souhra i to, že se s klukama známe dlouhou dobu, dělá hodně. Ale z toho dlouhodobého hlediska bude těžké Spartě a Slavii konkurovat, když tam budou každý půlrok sypat takové peníze a přivádět takovéhle hráče. Někdy se jim to povést musí, že se do nějakého trefí a ten bude hrát dobře. Ale myslím si, že Plzeň ukazuje, že sázka na česko-slovenské hráče není vůbec špatná. Jsme konkurenceschopní i v Evropě, což dokázal poslední rok. V Evropské lize jsme se dostali docela daleko. Chyběl kousek a mohli jsme být ve čtvrtfinále.“

Kromě party v kabině zůstává v Plzni ještě jeden člověk – generální manažer Adolf Šádek. Je on tím klíčem, proč se Viktoria drží tak dlouho nahoře?

„Je určitě jedním z faktorů, těch lidí okolo klubu je víc. Začíná to (majitelem) panem Paclíkem, pokračuje pány Myslivečkem a Šádkem. I v tom vedení je to taková parta. Sedlo si to a fotbalu rozumí. Hráčům, které přivádějí, většinou pomůžou, takže velký díky samozřejmě patří i jim.“

V čem je jejich největší síla? Jak to vidí hráči?

„Pan Šádek je takový cukr a bič. On dokáže rozeznat, kdy přitvrdit, kdy ubrat, kdy udělat srandu, kdy dát srandu stranou… Umí to vycítit a na hráče to platí.“