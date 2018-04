Vrba: Relativní klid máme, ale vedení mi dalo najevo nespokojenost

Pouze bod si ze hřiště posledního Baníku v dohrávce 19. kola odvezla plzeňská Viktoria. Za remízu 0:0. Její kouč Pavel Vrba kdesi uvnitř cítil, že je to málo. I přes velmi dobrý výkon, který Baník proti Plzni podal. Štvaly ho totiž zahozené šance. Kdyby třeba Milan Petržela z tutové pozice nepřestřelil, byl by plzeňský kouč kromě jiného ušetřen hněvu svých šéfů, o kterém se zmínil na konci pozápasové tiskové konference.

Jak hodnotíte remízu na hřišti Baníku?

„Samozřejmě, že když hraje první s posledním, teoreticky by měla Plzeň vyhrát. Na druhou stranu, naše liga je hodně zvláštní. Mužstva jsou vyrovnaná. Není to tak jako jinde na světě, že máte tři mančafty, které kralují, a zbytek je do počtu. Tady v Česku je to jinak. Bylo to utkání, které mělo nasazení, i když tomu v některých fázích možná chyběla kvalita, nějaká ta mezihra, ale minimálně ligovou úroveň to utkání mělo. A zápasů hraných v takové atmosféře a s takovým nasazením v lize moc není.“

Udělal jste několik změn v sestavě. Některé byly vynucené, některé ne. Jak hodnotíte efekt, který změny přinesly?

„Máme tři zraněné hráče. To je samozřejmě trochu problém. Krmenčíka, Hejdu a Havla. Dva z nich hrávali v základu, jeden naskakoval v určitých pasážích. Je pravda, že v těch třech domácích zápasech jsme takřka nebodovali a šanci dostali jiní hráči. Zápasy venku jsou ale o dvou o třech šancích. Buď je proměníte, nebo ne. My jsme si je vytvořili. Ale neproměnili. Spousta lidí to možná vidí jinak. Že jsme v Ostravě ztratili body. Ale ty můžeme získat jen v tom případě, že ty stoprocentní šance proměníme. S žádným soupeřem si jich nevytvoříme deset, jak by si možná někteří představovali. Je to o dvou příležitostech, které když neproměníme, těžko můžeme dát gól.“

To je ale společný jmenovatel několika jarních utkání, v nichž jste ztratili body…

„Ano, to je ten rozdíl mezi podzimem a jarem. Na podzim jsme ze tří střel dokázali dát dva góly. A vyhráli jsme. Teď jsme třeba měli tři šance větší, než v některých podzimních zápasech, a my jsme je neproměnili. Slyším tady spoustu názorů, ale pokud Petržela nedá takovou příležitost, jakou měl, tak na podzim jsme takové šance často ani neměli.“

Překvapil vás výkon Baníku?

„Když vidím tu podporu fanoušků a to nasazení Baníku, které proti nám předvedl, tak si myslím, že Baník dokázal, že do ligy patří. Byla by škoda, kdyby spadl. Přál bych mu, aby to zvládl. Bude to mít ještě obrovsky těžké, ale myslím si, že ta cesta, kterou teď kráčí, by k té záchraně mohla vést.“

Získali jste další bod, váš náskok na první příčce je nyní desetibodový. Znamená pro vás v této situaci relativní klid?

„Relativní klid samozřejmě ano. Ale jak jsem tak slyšel naše vedení, tak pro ně asi ne.“

Co vám dali lidé z vašeho vedení po utkání najevo?

„Nespokojenost.“

