Nový trenér pro Karvinou? Nabídka přišla, potvrdil Nádvorník

Karvinští hledají nového trenéra poté, co vedení klubu před posledním kolem HET ligy odvolalo Josefa Muchu i jeho asistenta Ivana Kopeckého. V posledním duelu v Jihlavě (2:0) se týmu podruhé v sezoně ujal sportovní ředitel Lubomír Vlk. Ten ale dopředu avizoval, že se na trenérskou kariéru vrhnout nehodlá.

„Hledáme pracovitého trenéra, který má drajv,“ nastínil Jan Wolf, předseda představenstva. Podle všeho by tímto trenérem měl být právě Roman Nádvorník. Trenér druholigového Táborska nechtěl situaci rozebírat. „Já se k tomu zatím vyjadřovat nebudu, spekulovalo se o mně už se třemi kluby a zatím jsem furt trenérem Táborska,“ reagoval Nádvorník na přímý dotaz, zda míří do Karviné.

Připustil ovšem, že nabídku od slezského klubu dostal a potěšila jej. „Samozřejmě, každá nabídka z ligy potěší a každá nabídka dostat se do ligy je zajímavá. Je to těžké, nás trenérů je hodně a míst málo, je těžké se dostat do první ligy. Každá taková nabídka potěší a mě určitě zajímá.“

V souvislosti s Karvinou se bezprostředně po závěrečném kole dokonce mluvilo i o Jaroslavu Šilhavém, ale to šéf klubu dementoval. „Při vší úctě by to bylo nereálné,“ přiznal Jan Wolf. „Znám nároky trenérů v lize, ani kdyby k nám chtěl, tak bychom to asi finančně nedali.“ Radoslav Látal dal při rozhodování mezi Libercem a Trnavou přednost slovenskému klubu. A přestože se mluvilo i o návratu Martina Svědíka do regionu z Jihlavy, ujme se týmu na 99 procent Nádvorník.

Karviná se o něj zajímala už během zimní přestávky, kdy hledala kouče po odvolaném Jozefu Weberovi.“

Pokud by se Karviná s trenérem dohodla, byla by to pro Nádvorníka třetí ligová štace. Dřív v ní vedl Příbram a Žižkov. S Táborskem za sebou úspěšnou sezonu nemá. Ve FNL lize s ním skončil na 14. místě, jen tři body nad sestupujícími Vítkovicemi.