Listkiewicz skončil, novou komisi rozhodčích by mohl vést i Chovanec

Čekalo se to a přišlo to. Výkonný výbor FAČR jednomyslně odvolal komisi rozhodčích vedenou po dva roky Michalem Listkiewiczem. Ligové kluby a asociace se nyní chtějí do konce června dohodnout na jeho nástupci. Nejsilnějším kandidátem se zdá být Jozef Chovanec.

Polská vláda nad českou komisí rozhodčích skončila. Kluby ani fotbalová asociace už nechtějí, aby Michal Listkiewicz, jehož přivedl tehdejší šéf FAČR Miroslav Pelta, nadále vedl sudí.

„Vzešlo to z konsenzu LFA a FAČR, rukou nerozdílnou jsme se tak rozhodli,“ říká předseda fotbalové asociace Martin Malík. Shodu potvrzuje i skutečnost, že pro odvolání hlasovalo všech devět přítomných členů výkonného výboru.

Důvody? Podle informací deníku Sport tři hlavní.

Skutečnost, že Listkiewicz postupem času komisi fakticky neřídil.

Větší chybovost sudích oproti prvnímu roku působení polského šéfa.

Malá spolupráce mezi komisí a úsekem rozhodčích při FAČR.

Odvolaný místopředseda Petr Mlsna k odvolání pro Sport sdělil: „Komise rozhodčích před dvěma lety převzala rozhodčí v katastrofálním stavu, kdy opilí sudí řídili utkání, kdy rozhodčí na sebe navzájem psali udavačské petice. Bylo nutné rozhodčí umravnit a stanovit jasná pravidla chování. Chceme věřit tomu, že odvolání není snahou o návrat starých pořádků a nedůvěryhodných osob do profesionálního fotbalu.“

Tři pokusy

Co bude dál? FAČR a LFA mají tři pokusy na to, aby se shodly na společném kandidátovi. Pokud se jim to nepodaří, rozhodne výkonný výbor, který však už nesmí vybírat z žádného ze tří neprůchozích kandidátů.

„Neumím si představit, že bychom nedošli ke shodě,“ říká Malík.

Jako první se potká LFA, tedy profesionální kluby, a to na ligovém výboru 8. června. Tam budou o svém kandidátovi hovořit, 21. června zasedá širší ligové grémium. Čistě teoreticky může znovu vybrat Listkiewicze, ale to se nepředpokládá. Jiné je to ovšem u Petra Mlsny, ten by mohl být podle kuloárních informací navržen. Potíž je ovšem mimo jiné v tom, že se o něm mluví jako o možném kandidátovi na post ministra spravedlnosti, což by byl nepřípustný střet politického a sportovního světa.

Nejenom proto se nejvíc mluví o Jozefu Chovancovi, o němž psal deník Sport jako první už v půlce května. Je to jistě překvapivé jméno, protože hráčskou legendu a trenéra si s píšťalkou nikdo nespojuje. A naopak, je vnímán jako ikona pražské Sparty, což také může dělat zlou krev.

Ovšem dva důležití mužové, kteří budou mít při výběru silný hlas, přinejmenším nejsou proti.

„Jméno Jozef Chovanec jsem v kuloárech slyšel a také jsme o něm s kolegy z výkonného výboru diskutovali. Dovedu si to představit,“ říká šéf ligy Dušan Svoboda. A dodává: „Pro mě je ovšem nyní zásadní především celkové složení komise, protože se jedná o kolektivní orgán, a její směřování. Především je důležité, aby nová komise pokračovala v trendu, který tu začal pod Michalem Listkiewiczem.“

Chovanec by se líbil také druhému důležitému hráči, strahovskému místopředsedovi Romanu Berbrovi. „Pepu Chovance si tam dokážu představit,“ říká i on. Podle Sportu je pro něj právě někdejší reprezentační trenér první volbou. Zároveň se říká, že Berbr případně přemýšlí také o Pavlu Marešovi, fotbalovém delegátovi a pražském policistovi.

Další možností je současný sudí Radek Příhoda, u něho se ovšem spíš uvažuje jako o zástupci za ligové kluby. Martin Wilczek, aktivní asistent, by pak měl zasednout coby člen vyslaný FAČR. A Roman Hrubeš jako člen, jenž zastřešuje projekt videorozhodčího.

Nejdůležitější je však role předsedy a o ní bude nejspíš jasno nejpozději 28. června, kdy znovu zasedne výkonný výbor.