Coufal o přestupu: Slávistický dres je blíž, se Spartou už nejednám

Už to vypadalo, že Vladimír Coufal půjde do Sparty. Nyní je však blíž odchodu do Slavie. • Jaroslav Legner (Sport)

Vladimír Coufal míří do Slavie, kde by obnovil spolupráci s trenérem Jindřichem Trpišovským • Profimedia.cz

V posledních dnech je kolem vás hodně živo. Do jakého klubu tedy míříte?

"Nechci to moc komentovat, dokud přestup nebude úplně podepsaný. Ale blíž je momentálně červenobílý dres."

Co pro Slavii rozhodlo?

"Určitě ne peníze, jak jsem si přečetl. Ta částka je nesmyslná. Až to bude podepsané, tak bych se k tomu chtěl vyjádřit víc. Teď nebudu říkat, co rozhodlo a nerozhodlo."

Byl ve hře i přestup do zahraničí?

"Byly tam akorát nějaké náznaky, nic konkrétního, že by přišli a říkali: chceme Coufala, nabízíme tolik a tolik. Chtěl jsem mít hlavně hotovo, než začne další příprava. A české kluby byly prostě nejrychlejší."

Jednání se Spartou definitivně skončila?

"Momentálně jo."

Proč?

"To řeknu později."

Rozhodlo třeba i to, že ve Slavii znáte trenéra Jindřicha Trpišovského a sportovního ředitele Jana Nezmara?

"Byl to jeden z faktorů. Určitě."

Kdy může být transfer upečený?

"Je to otázka nejbližších dní."

Kdy jste se rozhodl o odchodu z Liberce?

„Byl jsem tam šest let a potřeboval jsem změnu. Liberec není špatný klub. Zanechali jsme tam dobrou stopu a dosáhli velkých úspěch. Třikrát jsem hrál Evropskou ligu, vyhrál pohár. Ale v posledním roce a půl jsem už cítil, že se chci posunout výš, pokud to mám někam dotáhnout.“

S Libercem to nešlo?

„Jsem takový, že chci pořád vyhrávat a Liberec je tým, který nebude vyhrávat pořád. Může mít jednou za čas nějakou sérii, ale jinak tam na to takové mužstvo není. Vždycky přijde nějaký výpadek, včetně z mé strany. Přestalo mi to zkrátka stačit. Já chci tituly. Já chci hrát velké zápasy. Proto už nějakou dobu chci jít do lepšího klubu.“

V zimě jste měl nakročeno do tureckého Sivassporu. Proč to nevyšlo?

"Protože ve městě by se nic nedalo dělat. Bylo by to čistě jen o fotbale na trénink a domů. Pro rodinu to nebylo dobré místo. Navíc v Sivassporu možná vyděláte peníze, ale nikdy nic pořádně nevyhrajete. Možná ještě nevíte, že po prvním jarním kole jsem měl jít do Slavie. Řešilo se to narychlo, ale trenér Holoubek s panem Karlem (majitelem Liberce) mi vysvětlili, že by nebylo správné odcházet v rozehrané sezoně. Neměli za mě náhradu, pro Slovan by to byl velký problém. Pan Karl mi ale dal slovo, že mě pustí v létě. Takže jsem věděl, že na 99 procent z Liberce odejdu.“

Mluvil jste s reprezentačními spoluhráči – sparťany a slávisty – o svém případném transferu?

„Mluvil jsem s hodně lidmi. Vím, že ve Slavii je super parta vesměs českých hráčů. Funguje to tam. Ve Spartě se může zdát, že to tak není, ale dobrá parta se tam tvoří. Volal jsem na obě strany, ale pozitivnější ohlasy jsem měl od slávistů. To je další z faktorů mého rozhodování.“

Nepřemlouval vás kamarád Josef Šural, abyste si vybral Spartu?

„Bavili jsme se o tom, ale víceméně to nechal na mně. Že se mám rozhodnout sám. Chtěl samozřejmě, abych šel do Sparty. Řekl mi nějaké kladné věci, ale to zůstane na pokoji mezi námi.“

Mohlo vás trochu odradit i to, že Sparta se v poslední době zaměřila na zahraniční hráče?

„Já se toho trošku bál, protože česká liga je specifická. Abyste uspěli, potřebujete tady mít dobrou partu a kabinu, která si umí různé věci vyříkat a vysvětlit. Třeba Plzeň to umí dlouhodobě a Slavii se to povedlo v minulé sezoně. Vím, že v zahraničí je to něco jiného. Někde se vůbec nechodí na společné večeře a každý hráč po tréninku táhne po svém. Ale já zůstávám v Česku a tohle pro měl byl jeden z faktorů.“

Cítil jste z obou stran stejnou touhu vás podepsat?

„Dá se to tak říct. Ale potom to začalo převažovat na tu jednu stranu.“

Nastal určitý okamžik, kvůli kterému se to zlomilo?

„Okamžik to byl určitě, ale nechci to komentovat.“

Mohly sehrát roli ty vypjaté zápasy mezi Spartou a Libercem?

„Vůbec ne. Pro svůj tým udělám cokoliv, aby byl úspěšný a vyhrál. Třeba že rozhodím soupeře. Na hřišti takový jsem, ale mrzí mě, když mě někdo odsoudí, že jsem stejný i v osobním životě. Asi narážíte i na tu věc s Ben Chaimem. Nevěděli jsme, v jaké bude formě, a chtěli jsme mu to znepříjemnit. To se povedlo dost dobře.“

Řešil jste tyto věci při jednání se Spartou? Aby se třeba vztahy narovnaly?

„Já bych se určitě neomlouval. Tohle se stalo na hřišti, já to tak beru. A když to někdo neunese, je to jeho problém.“

Jak jste si užíval pozici, kdy se o vás přetahují dva přední kluby?

„Hrozně si to užívám! Když mě Baník vyhodil z mládeže a já před sedmi lety šel do Hlučína, mohl jsem si vybírat maximálně jen mezi vysokými školami. A teď se o mě najednou začaly zajímat historicky nejlepší české kluby. Jsem rád, že jsem to dotáhl až sem. Jsem na sebe pyšný.“

Věříte, že jste na velký klub připravený a nastavený?

„Jsem. Celý můj život je boj, pořád se s něčím potýkám. Ale jsem připravený dokázat, že na to mám a že mě něco takového mentálně nerozhodí.“

Jaké taktické úkoly po vás vyžadoval Jindřich Trpišovský v Liberci? A myslíte si, pokud přestoupíte, že stejnou práci po vás bude chtít i ve Slavii?

„Pokud přestoupím, trenér na sobě určitě nic nezmění. Dovedu si představit, že budeme hrát podobným systémem jako v Liberci – hodně náběhů, běhání, časté centry. Trenér Trpišovský má svůj rukopis. I proto si přivádí určité typy hráčů. Vybírá si takové fotbalisty, kteří mu sedí.“

