Další posila pro Jablonec. Z Plzně ulovil záložníka Kratochvíla

"Přestup do Jablonce pro mě znamená hodně. Jsem kluk z vesnice a mám možnost se teď dostat do velkého fotbalu. Je to pro mě určitě posun po fotbalové stránce," řekl Kratochvíl pro web jabloneckého klubu.

Odchovanec Plzně dosud v lize odehrál 21 zápasů a dal v nich jeden gól. Brnu ale k záchraně nepomohl. Předtím hostoval v druholigovém Sokolově a na Slovensku v Senici.

"Byl jsem minulou sezonu v Brně, kde jsme spadli z ligy. Když se nedaří týmu, tak ani jednotlivcům moc ne. Nevěděl jsem, co se mnou po sezoně bude, a nakonec jdu do třetího týmu ligy, který má jistou skupinu Evropské ligy. Je to pro mě významný krok v kariéře a velká výzva. Vím, že začátek bude náročný, ale jsem na to připravený a chci bojovat o místo v týmu," dodal Kratochvíl.