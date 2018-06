Trest za Buchu? Slavia končí s jeho hráčskou agenturou, napsal Tvrdík

"Představenstvo Slavie dnes (ve středu) rozhodlo o ukončení jakékoliv spolupráce s agenturou Sport Invest," napsal předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Mezi klienty agentury, která mimo jiné zastupuje i gólmana Arsenalu Petra Čecha, patří tři hráči současného áčka Slavie - Ondřej Kolář, Lukáš Pokorný a Pavel Bucha.

Predstavenstvo Slavie dnes rozhodlo o ukonceni jakekoliv spoluprace s agenturou Sport Invest. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 20. června 2018

Problém vznikl u posledně jmenovaného. Talentovaný záložník, který na jaře pod trenérem Jindřichem Trpišovským odehrál pět ligových zápasů, odmítl podepsat prodloužení stávajícího kontraktu bez výstupní klauzule. Ta by mu v budoucnu v případě zájmu jiného klubu umožnila za určenou částku odejít.

Slavii se tohle jednání nelíbilo a dvacetiletého hráče na začátku letní přípravy přeřadila do juniorky. Ve hře je momentálně i to, že by Bucha mohl přestoupit do Viktorie Plzeň, která sporu "sešívaných" s mladým talentem chce využít. Ta má podle informací Sportu možnost získat Buchu za zhruba patnáct milionů korun, a je jen na ní, jestli tuto možnost využije.

Šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka jednání Buchy a jeho agentury naštvalo, proto už se Sport Investem neche spolupracovat. "Trh je ostře konkurenční a budeme dělat s agenturami a agenty, kteří respektují zájem klubu. A věřte mi, že to zvládneme bez nejmenších problémů," vzázal Tvrdík veřejnosti v diskuzi na Twitteru.

"Naše práce je primárně hájit zájmy hráčů, které zastupujeme. V rámci toho jsme ale vždy otevření diskusi a hledání řešení či kompromisu. Ze strany Slavie nám to však v tomto případě nebylo vůbec umožněno, protože zástupci klubu s námi nevedli dialog. I proto nás včerejší prohlášení Jaroslava Tvrdíka překvapilo. Můžeme však všechny naše sportovce ujistit, že se nenecháme ovlivnit a vždy budeme stát na jejich straně," stojí v prohlášení Sport Investu.

Co bude s dalšími dvěma jejími hráči (Kolář, Pokorný) ve Slavii, zatím není jasné.