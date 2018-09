Šlágr Plzeň - Sparta: Krmenčík potřebuje podporu, Tetteh čistou hlavu

Odjistit, naládovat pořádným střelivem a zbytek práce nechat na... Michaelu Krmenčíkovi. Aby Plzeň uspěla v hitu 10. kola FORTUNA:LIGY proti Spartě, je bezpodmínečně nutné, aby svému kulometu připravila v zápase odpovídající servis, což se v minulých ligových zápasech dařilo opravdu s velkými obtížemi. I proto pětadvacetiletý útočník čeká v tuzemské soutěži na gól už tři kola. Co hůř, za stejné období vyslal na branku pouze jednu ušmudlanou střelu...

V šesti úvodních ligových zápasech aktuální sezony se neprosadil pouze v Olomouci. Jinak zmákl zničit každou obranu. Tu mladoboleslavskou dokonce třikrát.

Jenže pak šlus.

Od 26. srpna čeká Michael Krmenčík na další zásah, nepočítaje dvě branky do sítě CSKA Moskva v úvodním skupinovém zápase Ligy mistrů. Ve FORTUNA:LIZE upgrade gólového souboru nepřichází. Proč? Jedním z důvodů je, že útočník Viktorie nehraje v absolutní herní pohodě. Ztrácí v osobních soubojích, v nichž mu v posledních týdnech spadla úspěšnost k pětatřiceti procentům.

„Je pravdou, že teď není úplně na vrcholu,“ přitakává trenér reprezentačního výběru U18 Luboš Kozel a muž, pod nímž v Dukle prodělal Krmenčík zásadní herní rozvoj. „Na druhou stranu Krmiho bilanci sedmi branek v devíti utkáních, plus góly v Lize mistrů, by bral asi každý. Takže nejde říct, že je úplně z formy. Formu má, jen ne absolutní. Jakmile nedá pár zápasů branku, hned se začíná říkat, že není nebezpečný. Ale to je nefér.“

Druhý důvod Krmenčíkova střeleckého poklesu? V zářijovém měsíci doplácí na mizernou formu spoluhráčů, především kompletní záložní formace. Jeho síla je hlavně v pokutovém území.