Ostuda, zlobil se Radakovič po prohře. Proč strčil do spoluhráče Kangy?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35. Nešpor Hosté: Sestavy Domácí: M. Buchta – Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek (C) – Kalvach – Zahradníček (73. Pilař), Houska, Plšek (89. Polom), Falta – Nešpor (68. Yunis). Hosté: Nita – Chipciu, Kaya, Radaković, Costa – Sáček (46. Vatajelu), Kanga, M. Frýdek, Plavšić (76. Mebrahtu) – Josef Šural (C), Tetteh (59. Pulkrab). Náhradníci Domácí: Reichl, Chvátal, Polom, Surzyn, Pilař, Texl, Yunis Hosté: Heča, Štetina, Civić, Vácha, Vatajelu, Mebrahtu, Pulkrab Karty Domácí: Houska, Zahradníček Hosté: Josef Šural, Kanga Rozhodčí Franěk – Paták, Vlasjuk Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 7 259 diváků

Olomouc vám nachystala druhou porážku v řadě. Co se děje se Spartou?

„Náš výkon je samozřejmě ostuda! Nechápu to. Prvních dvacet minut jsme měli zápas pod kontrolou, ale pak jsme ztratili pár balonů ve středu a Sigma se tím dostala na koně. Začala mít šance a její výkon šel nahoru. Na můj vkus jsme jí v prvním poločase dovolili až moc šancí. Ve druhém poločase jsme chtěli se zápasem něco udělat, ale bohužel se to nepovedlo. Máme štěstí, že teď je reprezentační pauza, během které se musíme dát do kupy a v dalších duelech dál makat.“

Jak jste viděl inkasovaný gól?

„Nevím, co se to stalo. Stál jsem u Nešpora docela blízko, ale nějakým způsobem to tečoval a skončilo to v brance. Ani netuším, zda to tak vůbec chtěl. Ale byl to velmi laciný gól. Vlastně všechny, které v poslední době inkasujeme.“

Nepodcenili jste Sigmu?

„Olomouc si zaslouží velkou pochvalu. Myslím si, že na nás byla skvěle připravená a nedovolila nám si vytvořit pořádnou šanci. Naopak její brejky byly nebezpečné. Má v týmu rychlé hráče, Falta nebo Zahradníček jsou velmi nebezpeční a my si podobné věci nesmíme dovolit. Je to hrozné! Naopak Sigmě přeju, aby se dostala v tabulce výš, protože s tím, jaký fotbal předvádí, rozhodně nemůže hrát o záchranu. Ale to jsme my věděli, že má silné mužstvo. Na začátku ligy jí možná trochu uškodilo, že hrála o Evropskou ligu, ale teď už půjde nahoru. Kvalitu na to má.“

Řešili jste před zápasem kauzu „Falta“? Vadilo vám, že nakonec může nastoupit?

„To jsme vůbec neřešili. Je to výborný hráč, ale proč bychom měli řešit, zda jeden hráč soupeře bude, nebo nebude hrát? My musíme hlavně vyhrát a ne řešit jednoho soupeře.“

Byla na hřišti znát absence vykartovaného Nika Stancia?

„Samozřejmě, že se to projeví. Nico je pro nás nadstandardní hráč. Na druhou stranu jsme ve Spartě a tady se musí zvládnout každý zápas. Přeci nás nerozhodí ztráta jednoho hráče. Musíme si poradit.“

V prvním poločase jste naštváním strčil do Guélora Kangy. Bylo to, aby se probral?

„Chtěl jsem tím nastartovat tým, aby se už něco stalo. Abychom se probudili a začali hrát líp. Víc bych v tom nehledal.“

Proč se to ve druhém poločase nezlepšilo?

„Bohužel, dneska to prostě nevyšlo. Příště se musíme zlepšit.“