Plzeň potvrdila Beauguela. Mohl jsem jít i do zahraničí, říká útočník

Šestadvacetiletý Beauguel působí v Česku od roku 2014. Nejprve prošel Duklou a v lednu 2017 se upsal na dva roky Zlínu. Smlouva mu na konci roku končí, od ledna se tak mohl Plzni upsat jako volný hráč.

„Jsem velmi šťastný, je to pro mě čest, že mohu podepsat smlouvu s Viktorií Plzeň. Tvrdě jsem pracoval, abych to dotáhl takhle daleko, takže mě to opravdu těší. Jsem rád, že budu součástí takového velkého projektu, jaký v Plzni je,“ uvedl Beauguel v prvním rozhovoru pro klubový web.

K nové posile se vyjádřil i generální manažer Viktorie Adolf Šádek. „Je velmi zajímavým typem hráče, který nás svými výkony velmi zaujal. Při dlouhodobějším zranění Michaela Krmenčíka je jeho příchod pro nás dobrou zprávou a v lednu se na něj těšíme v Doosan Areně.“



Odchovanec Toulouse hrával také v Tunisku a v nizozemském Waalwijku. V české nejvyšší soutěži dosud odehrál 93 zápasů a vstřelil 22 branek. Z toho osm gólů ve čtrnácti zápasech dal v této sezoně a je tak po Nikolaji Komličenkovi druhým nejlepším střelcem ligy.