Odpovídá výsledek 5:0 pro Real tomu, co se dělo na hřišti?

„Výsledek mě nepřekvapil. Naopak mě překvapil Real Madrid, jak k zápasu přistoupil. Oproti utkání doma to byl úplně jiný tým. Takový, jak ho známe, také proto dal pět gólů. Plzeň si možná jeden gól zasloužila, ale rozdíl byl strašně velký. Real dominoval a byla otázka času, jestli ještě nepřidá nějakou branku navíc.“

Plzeň přitom vstoupila do zápasu dobře a trefila břevno. Pokud by šla do vedení, mohl zápas vypadat jinak?

„Těžko, Real by stejně potvrdil dominanci. Jak jsem říkal, branku třeba Plzeň dát mohla, ale inkasovala by určitě. Měla velký problém se standardními situacemi, nebyl to dobrý výkon například od Limberského, tomu zápas nevyšel. Takových tam bylo víc, Real byl úplně jinde. Byl to diametrálně odlišný zápas oproti tomu prvnímu v Madridu. Teď k tomu Real přistoupil úplně jinak a bylo to vidět.“

Byl přístup Realu daný i tím, že už Plzeň znal z prvního zápasu a jeho hráči věděli, že si nesmí dovolit nic podcenit?

„Podle mě byla hlavně důležitá změna trenéra. Za předchozího kouče (Julen Lopetegui) tam nebyla atmosféra, jaká měla být, teď přišel bývalý hráč, který je s Realem spjatý, hráči za ním stojí. Asi nebylo dobré rozhodnutí, že v létě angažovali předchozího trenéra. Pod ním to nejspíš v kabině nefungovalo tak, jak mělo.“

Real nastřílel čtyři góly za dvacet minut. Šlo takové smršti nějak zabránit?

„Plzeň nebyla důsledná v obranných situacích, to bylo důležité a dostala kvůli tomu hodně laciné góly. První gól od Benzemy byl nádherný, tu jeho kličku mu sežrali dva hráči. V téhle situaci to byla od domácích trošku naivita, na druhou stranu jde zase o umění hráče.