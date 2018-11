Jsme hladovější! V tomto týmu je strašná síla, chválil slovácký Navrátil

Nejlepší výkon?

„Určitě. Škoda zaspaných začátků obou poločasů, kdy jsme se dostali pod tlak, ale zvládli jsme to, což je pro nás strašně důležité. Pak už jsme se dostali do větší pohody, šlo to vidět.“

Co se pod koučem Svědíkem změnilo? Organizace hry?

„Trenér nám hodně vnucuje, abychom byli kompaktní a rychle pod balonem. To se nám vedlo, navíc jsme měli druhé míče, které v dnešním fotbale rozhodují. Z nich pramenil náš tlak. Už v poháru v Liberci nám to vycházelo, akorát jsme se tam nedostávali do šancí, což jsme si vytkli. Teď jsme byli hladovější.“

A rozhodl první gól, u kterého jste asistoval přesnou přihrávkou pod sebe...

„Trenér po nás chce nějaké věci, tohle klaplo na jedničku. (usmívá se) Možná si někdo myslel, že jsme ten balon přeběhli, ale nakonec tam vyplaval Mára (Havlík) a trefil to. Strašně nás to uklidnilo. Zaplaťpánbůh za to.“

Chvíli předtím však Dominik Janošek po vašem centru neproměnil tutovku. Nepropadli jste obavám, že zase budete spalovat šance?

„Myslím, že ne. Kdybychom propadli, tak bychom si takhle nešli za pozitivním výsledkem. Šli jsme si za tím, byli jsme odolnější. V tomto týmu je strašná síla, každý táhne za jeden provaz. To je ve fotbale nejdůležitější.

Nečekal jste od Baníku víc?

„Tak víc... Nástup měli výborný, zato my jsme byli hodně špatní. Toho se musíme vyvarovat, měli jsme štěstí.“

Větral jste baníkovskou levou stranu, věřil jste si na nováčky v sestavě?

„Říkali jsme to, už doma hrál proti nám Granečný a dařilo se nám na něj. Věřili jsme si, v hlavě to trochu bylo.“

A konečně jste byli efektivní...

„Jo, ale ještě jsme tam na konci měli nějaké tutovky. Škoda, že těch gólů nedáme víc, abychom se dostali do ještě větší pohody. Ale 3:0 je dobrý.“ (usmívá se)

Teď půjdete povzbuzeni na Spartu, na kterou se vám taky daří. Další prodloužení série?

„Víme o tom a nechtěli bychom tu sérii pokazit. Každý zápas je samozřejmě jiný, ale určitě nás to povzbudí do další práce. Uvidíme, s čím Sparta přijede. My doma ale potřebujeme vyhrát, protože se nám tam moc nedaří. Musíme potěšit fanoušky a získat i pro ně body.“

