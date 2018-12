Daníček: Vše jsme radikálně změnili. Jak se říká, nové koště dobře mete!

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slovácko - Dukla: Daníček střelou z dálky ohrozil Radovu bránu! VŠECHNA VIDEA ZDE

Zbytečné drama, co? V první půli jste byli jasně lepší.

„O přestávce proběhl od trenéra nějaký zvýšený hlas. Ty šance jsme měli proměnit a zatlouct druhý hřebík. Pak by podle mě bylo úplně po zápase. Takhle jsme to ještě museli ve druhém poločase odbojovat.“

Nechyběla po půli herní nadstavba?

„Určitě jsme měli víc zachovat klid na balonu. Ale tyhle zápasy jsou těžké a nevyzpytatelné. Všichni si dokážeme představit, co se dělo v poločase v dukelské kabině. Věděli jsme, že přijde na hřiště jiná Dukla. Snažili jsme se je presovat, ale občas nás zamkli.“

SESTŘIH: Slovácko - Dukla 1:0. Hosté zůstávají v lize poslední Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Nakonec jste bídný podzim zachránili třemi výhrami v posledních čtyřech kolech. Pod novým koučem Martinem Svědíkem se vám daří. Čím to je?

„Neříkám, že je to dobré. Ale vzhledem k tomu, jak jsme na tom byli…Pochvala pro kluky. Celý styl hry je jinačí. Radikálně jsme to změnili. Jak se říká: Nové koště dobře mete. Pořád se učíme od trenéra novým věcem.“

Na co myslíte teď?

„Hlavně si musíme odpočinout. Volno je hodně krátké a v létě taky bylo. Nezdá se to, ale hlava si od toho za dva týdny moc nevypne. Možná týden. Pak už v ní zase máte, že začíná zimní příprava.“