Rezek pálil jako Ronaldo! Měl během kariéry víc štěstí, smál se

Postavil si balon, odkrokoval vzdálenost a kopem po vzoru Cristiana Ronalda vyslal na sparťanskou branku nepříjemnou střelu, která sice nabrala výšku, ale zároveň rychle plachtila k zemi. Brankář Milan Heča nestačil reagovat. Na míč si sáhl, ale stejně skončil v síti. Výstavní trefa!

Chyba sparťanského gólmana? Podle střelce Jana Rezka nikoliv. „Myslím si, že brankář udělal maximu, tohle chytat nešlo,“ smál se před novináři.

Nad vstřelenou brankou se kochal i trenér Josef Csaplár. „Že to Roman Květ nebo Honza Rezek umí kopat, to je vše jejich zásluha. Nenaučil jsem je to. Jenom jsem je podpořil, aby to pořád dělali, umožnil jsem jim prostor a dostali volnost. Jestli na tom mám nějaký podíl, tak že si s nimi občas chodím kopat, aby je to bavilo,“ uvedl příbramský kouč.

SESTŘIH: Příbram - Sparta 1:1. Mizérie nekončí, Letenští se třásli o bod Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

„Jsem rád, že mi to vyšlo a vstřelil jsem po dlouhé době gól z přímého kopu,“ pokračoval 36letý záložník, pro kterého to byla třetí ligová trefa v aktuální sezoně.

„Naštěstí nehrál Roman Květ, ten by mi ten přímák určitě sežral,“ pokračoval na vtipné vlně Rezek a vše završil tím, když měl říct, zda exekuci standardní situace odkoukal právě od Ronalda.

„Vzhledem k tomu, že jsem starší, tak on to má ode mě, akorát měl během té svojí kariéry trochu víc štěstí než já,“ dodal Rezek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+5. Jan Rezek Hosté: 31. Tetteh Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Tregler, Kodr, Antwi – Mingazov (90+1. Průcha), Keita, Soldát, Jan Rezek – Fantiš (C) (85. Nitrianský), Voltr. Hosté: Heča – Wiesner (78. Zahustel), Radaković, Štetina, Costa – Chipciu, Sáček, M. Frýdek (C), V. Vukadinović (83. Hložek) – Tetteh (62. Drchal), Pulkrab. Náhradníci Domácí: Švenger, Polidar, Květ, Nitrianský, Průcha, Katidis, Skácel Hosté: Bičík, Vácha, Hložek, Šural, Civić, Zahustel, Drchal Karty Domácí: Soldát, Voltr, Keita Hosté: M. Frýdek, Costa Rozhodčí Jan Jílek. Asistenti: Jan Paták, Petr Caletka. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Ginzel Stadion Na Litavce, Příbram

Příbram - Sparta: Rezek jako Ronaldo! Nádherně se trefil z přímého kopu 720p 360p REKLAMA

Příbram - Sparta: Hosté přežili klinickou smrt! Mingazov trefil tyč, balon tančil u brankové čáry Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Příbram - Sparta: Zahustel jeslemi posadil Mingazova, Pulkrabovu hlavičku pokryl Kočí 720p 360p REKLAMA