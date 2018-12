Rajnoch o Spartě: Hrůza! Hráči skoro brečeli. Co radí Rosickému?

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Příbram - Sparta 1:1. Mizérie nekončí, Letenští se třásli o bod VŠECHNA VIDEA ZDE

Byl poslední podzimní duel Sparty skutečně tak špatný, jak se o něm mluví?

„Když se nedaří, tak je těžké krizi zlomit. Sparta v Příbrami vedla, měla nějaké šance, kterými mohla utkání rozhodnout, ale pak přišla jedna střela na její branku, Honza Rezek se nádherně trefil z přímého kopu, a už se zas topila ve stejných problémech jako v poslední době pořád. To je pro takový klub velká škoda.“

Vy jste se ve studiu divil skleslým tvářím sparťanů při televizních rozhovorech. Je situace opravdu tak kritická?

„Je to katastrofální. Vůbec mi to nepřijde hodné hráčů Sparty, aby při rozhovorech v televizi skoro brečeli. Chápu, v jaké se ocitli situaci, že jsou zklamaní a v depresi, ale pořád jsou ve Spartě. Musí zvednout hlavu. Je dobře, že už přišla přestávka a přijdou na jiné myšlenky. Otázka je, co se na Letné stane. Zda přijdou velké nebo menší změny. Každopádně se musí tým pořádně nachystat, aby jaro zvládl se ctí a vybojoval si aspoň účast v pohárech.“

Sparta podle informací Sportu chystá řez v kádru. Už na podzim místo starších občas nastupují spíš mladí hráči. Bude to řešení?

„Je to jedna z cest, kterou se vydal třeba Jablonec, Slavie či Plzeň. Kupují buď mladé, nebo zajímavé hráče z české ligy.