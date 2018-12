Rosický o cílech v nové roli: Sparta musí mít jádro z českých hráčů

Nečeká ho lehká úloha. Zatímco trenéra Zdeňka Ščasného ještě podržel ve funkci i pro jarní část sezony, nyní musí Rosický zasáhnout do složení kádru. A jak sám říká, nebude to jednoduché. „Musím být připravený udělat i nepopulární rozhodnutí.“

„Řekněme, že jsme skončili dvakrát po sobě pátí. A nemůžeme si teď myslet, že uděláme pár základních kroků a všechno se změní. Takhle to ve fotbale nefunguje. Když jsem skončil s kariérou, říkal jsem, že následky minulosti se mohou táhnout třeba i dva roky. Teď to bude rok, takže jsem se nemýlil, což mě mrzí,“ uvedl Rosický.

„Při opakovaném neúspěchu se pozná, jak silný tým máte. Na začátku sezony jsme vypadli z Evropy, ale podařilo se to částečně napravit v lize, kde kluci měli úspěšnou sérii. Jenže pak mužstvo začalo uvadat,“ řekl Rosický.

Podle něj bude důležité začít do Sparty přivádět hráče s charakterem, a kteří se budou chtít na Letné zlepšovat.

„Musíme mít kluky, kteří se chtějí zlepšovat a my jim to musíme i nabídnout. Ať už je to cizinec, nebo český hráč, charakter je pro mě hodně důležitý a budu ho sledovat. Pokud budu mít pocit, že se někdo cuká, nemám problém z jednání okamžitě vycouvat. Nebudu nikoho přemlouvat, aby za nás šel hrát,“ nastínil Rosický, jakou cestou se v klubu vydá.

Ve Spartě musí hráči poznat, co je čeká v cizině

Začít přebudovávat Spartu bude moct už od zimního přestupového období, ve kterém Letenští zatím přivedli švédského záložníka Davida Moberga Karlssona. „David splňuje naše vytyčené kolonky pro posily. Pokaždé, když jsme se potkali, vyptával se, jak se bude u nás zlepšovat a jak s ním budeme pracovat,“ řekl Rosický.

Bývalý hráč Dortmundu či Arsenalu také promluvil o zahraniční přestupové politice Sparty, která dostane lehkých úprav. „Zahraniční hráči k nám nepřestanou chodit, ale musíme mít silné jádro z českých kluků, kteří budou doplněni o dobré cizince.“

Jakmile se Sparta stabilizuje, chce Rosický do týmu zapracovávat vlastní odchovance a připravit je například i na možný přesun do zahraničí, kde spoustu českých hráčů poznává, co je to skutečný profesionalismus.

„Jeden z mých dlouhodobých cílů je, aby hráči už ve Spartě poznávali, co je v zahraničí vlastně čeká a jaké na ně budou nároky. Často totiž hráč odejde do ciziny a pak říká, že teprve tam poznal, jak to venku chodí. Ale to je ještě daleká budoucnost,“ dodal Rosický.