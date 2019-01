Júsuf do Slavie? Kouč, který ho pro Čechy objevil, rozebírá jeho kvality | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Teplice: Zabiják Júsuf se prosadil po rohu, Klokani vedou 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdyby si Júsuf skutečně plácl se Slavií, na jaře by podle všeho ještě zůstal na hostování v Bohemians. Bylo by to podle vás dobře?

„Myslím, že by to mohla být správná cesta. Júsuf se potřebuje stabilizovat v českém prostředí a dostat se do zápasové pohody, takže pokračování v Bohemce by mu mohlo jedině pomoct. Klub i agentura, která Júsufa zastupuje, mu na podzim hodně pomohly k tomu, aby se v Praze dobře zabydlel. Další půlrok v Bohemians by mu mohl dodat jistotu a postrčit ho k ještě vyšší výkonnosti. Ve Slavii jednou může nahradit některého z jejích dobrých útočníků.“

Júsufa předchází pověst poctivce, u něhož se snoubí fotbalové kvality se zdravým charakterem. Je to tak?

„Přesně. Má to v hlavě dobře srovnané a inteligenci umí přenést i na hřiště. Měří skoro dva metry, ale na svoji postavu je jedním z nejrychlejších hráčů bahrajnské reprezentace.