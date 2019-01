Júsuf patří Slavii! Na jaře zůstane v Bohemians, napsal Tvrdík | iSport.cz

"SKS naplnila klíčové body své přestupové strategie a hráčský kádr pro jarní část ligy považuje za uzavřený," dodal Tvrdík. Počet zimních posil prvního týmu tabulky FORTUNA:LIGY se tedy zastaví na čísle čtyři.

"Útočníků je málo a on má skvělé dispozice. Líbí se nám hodně, je to jedna z těch možností, kterou bychom si rádi zavázali do budoucna," chválil bahrajnského střelce trenér Slavie Jindřích Trpišovský před plánovaným odletem do Španělska na soustředení.

Pětadvacetiletý Júsuf, který momentálně reprezentuje Bahrajn na mistrovství Asie, přišel do Česka v létě. V dresu Bohemians zatím zasáhl do 15 ligových zápasů, nastřílel pět branek a přidal tří asistence. Tuhle statistiku může ještě rozšířit na jaře, kdy bude v Ďolíčku hostovat, od léta už ale bude dávat góly za Slavii.

Bahrajnsky fotbalista Jusuf Hilal se stava posledni zimni posilou SK Slavia Praha. Jarni cast ligy zustane na hostovani v soucasnem klubu Bohemians Praha 1905. SKS naplnila klicove body sve prestupove strategie a hracsky kadr pro jarni cast ligy povazuje za uzavreny. pic.twitter.com/Z1EanCtURA — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 3. ledna 2019

720p 360p REKLAMA ČÍSLA: Nejlepší sestava podzimu. Nechybí Ševčík, proč zapadne do stylu Slavie?

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Teplice: Zabiják Júsuf se prosadil po rohu, Klokani vedou 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Trpišovský o přípravě: Matoušek si musí svoje místo vydupat